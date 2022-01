Nghi phạm cướp ngân hàng đi mua "siêu xe" sống khép kín, thích nói đạo lý trên mạng

Thứ Hai, ngày 10/01/2022 16:03 PM (GMT+7) Chia sẻ

Theo vị lãnh đạo địa phương, Nam ít khi trở về nhà và mỗi lần trở về, đối tượng thường rất kín tiếng.

Chân dung nghi phạm Nguyễn Văn Nam tại trụ sở công an.

Liên quan đến vụ nổ súng cướp ngân hàng ở Hải Phòng, sáng 10/1, trao đổi với PV, một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã thu được gần đủ toàn bộ số tiền mà nghi phạm Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) cướp được ở ngân hàng vào ngày 7/1 vừa qua.

Theo vị này, một số khoản tiền lớn như 1,2 tỷ đồng thu giữ tại nhà Nam, 800 triệu đồng Nam mang theo người, chiếc xe mô tô trị giá hơn 700 triệu Nam đã mua, chiếc điện thoại mới khoảng 30 triệu đồng... và một số khoản khác mà Nam đã chi tiêu đều được lực lượng công an thu giữ.

Nói về nghi phạm, vị lãnh đạo PC02 cho biết, đối tượng đam mê xe mô tô phân khối lớn, có lối sống cá biệt, thích “độc lai độc vãng”, không thích đi chung, làm chung việc gì cùng ai. Đối tượng này cũng từng bị đưa đi trường giáo dưỡng, sau khi ra trường thì không sống cùng với gia đình mà sống một mình ở nhà trọ bình dân trong khu vực nội thành.

Status nói về đạo lý cuộc sống trên trang Facebook cá nhân được cho là của đối tượng Nam. Ảnh Facebook.

Liên quan đến vụ việc, cũng trong sáng 10/1, một lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lộ cho hay, Nguyễn Văn Nam là công dân thường trú trên địa bàn xã. Nam là anh cả trong một gia đình có 2 anh em, bố Nam đã mất. Đối tượng rất ít khi trở về nhà và mỗi lần trở về, Nam thường rất kín tiếng, hay nói đạo lý, châm ngôn trên mạng, địa phương cũng không ai rõ Nam làm gì.

“Năm 2011, Nam bị đưa đi trường giáo dưỡng 2 năm vì có hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi ra trường, đối tượng cũng không về địa phương sống cùng gia đình”, vị lãnh đạo UBND xã thông tin.

Nguyễn Văn Nam tại thời điểm bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 15h20 chiều 7/1, Nguyễn Văn Nam bịt kín mặt, đội mũ lưỡi trai đến chi nhánh ngân hàng ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng và nổ 1 phát súng thị uy. Tại đây, đối tượng đã dùng súng uy hiếp, đe doạ nhân viên giao dịch và nhân viên bảo vệ để cướp đi số tiền khoảng 3 tỷ đồng và 1 chiếc xe máy.

Gây án xong, Nam điều khiển chiếc xe máy cướp được ở chi nhánh ngân hàng bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khu vực cầu Tân Vũ - Lạch Huyện ở TP Hải Phòng, Nam bỏ lại chiếc xe cướp được rồi bắt taxi dù về nhà để thay quần áo.

Nam nổ 1 phát súng thị uy rồi đe doạ, cướp đi số tiền khoảng 3 tỷ đồng tại ngân hàng.

Sau đó, Nam chia lẻ số tiền cướp được, một phần chôn dưới gốc đào trong nhà, một phần đưa cho bạn gái là T. (SN 2000, trú TP Hải Phòng). Tiếp đó, Nam mang theo một số tiền và tẩu thoát lên Hà Nội, tới một cửa hàng bán xe mô tô phân khối lớn mua 1 chiếc xe có giá trị khoảng hơn 700 triệu đồng.

Hoàn tất việc mua xe, Nam điều khiển chiếc xe mô tô này di chuyển qua tỉnh Vĩnh Phúc rồi đến thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên thuê nhà nghỉ và bị lực lượng công an gồm Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Công an TP Hải Phòng, Công an các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc bắt giữ tại đây vào sáng 9/1.

Nguồn: http://danviet.vn/nghi-pham-cuop-ngan-hang-di-mua-sieu-xe-song-khep-kin-thich-noi-dao-ly-tren-ma...Nguồn: http://danviet.vn/nghi-pham-cuop-ngan-hang-di-mua-sieu-xe-song-khep-kin-thich-noi-dao-ly-tren-mang-502022101164668.htm