Lời khai nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Chủ Nhật, ngày 09/01/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Qua làm việc với cơ quan công an, bước đầu Nam khai nhận đã chia lẻ số tiền, một phần cất giấu ở nhà và một phần... đưa cho bạn gái.

Nguyễn Văn Nam tại thời điểm bị bắt giữ.

Liên quan đến vụ dùng súng cướp ngân hàng ở Hải Phòng, chiều 9/1, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1998, ở xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) từ Thái Nguyên về đến Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra.

Tại trụ sở công an, bước đầu Nguyễn Văn Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Nam khai nhận khoảng 15h20 chiều 7/1, đối tượng đã sử dụng khẩu súng bắn đạn chì gây ra vụ cướp ngân hàng ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng, lấy đi số tiền khoảng 3 tỷ đồng.

Gây án xong, Nam điều khiển chiếc xe máy cướp được ở chi nhánh ngân hàng bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khu vực cầu Tân Vũ - Lạch Huyện ở TP Hải Phòng, Nam bỏ lại chiếc xe cướp được rồi bắt taxi dù về nhà để thay quần áo.

Ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp.

Sau đó, Nam chia lẻ số tiền cướp được, một phần chôn dưới gốc đào trong nhà, một phần đưa cho bạn gái là T. (SN 2000, trú TP Hải Phòng). Tiếp đó, Nam mang theo một số tiền và tẩu thoát lên Hà Nội, tới một cửa hàng bán xe mô tô phân khối lớn mua 1 chiếc xe có giá trị khoảng hơn 700 triệu đồng.

Hoàn tất việc mua xe, Nam điều khiển chiếc xe mô tô này di chuyển qua tỉnh Vĩnh Phúc rồi đến thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên thuê nhà nghỉ và bị lực lượng công an gồm Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Công an TP Hải Phòng, Công an các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc bắt giữ tại đây vào sáng 9/1.

Nguồn: http://danviet.vn/loi-khai-nghi-pham-dung-sung-cuop-ngan-hang-o-hai-phong-502022911907027.htmNguồn: http://danviet.vn/loi-khai-nghi-pham-dung-sung-cuop-ngan-hang-o-hai-phong-502022911907027.htm