Truy tìm 2 nghi phạm liên quan người đàn ông bị đâm chết

Chủ Nhật, ngày 07/02/2021 10:10 AM (GMT+7)

Công an tỉnh Khánh Hòa xác định có 2 nghi phạm liên quan vụ người đàn ông bị đâm chết trong đêm khuya trên đường phố Nha Trang.

Ngày 7-2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận đơn vị này vừa phát thông báo truy tìm hai nghi can liên quan đến vụ ông Nguyễn Văn Lực (44 tuổi, ngụ phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa) bị đâm chết.

Hình ảnh hai nghi phạm qua trích xuất camera. Ảnh: CACC

Nghi can thứ nhất là nam thanh niên khoảng 25 -30 tuổi, cao khoảng 1,65 m, dáng gầy, mặc áo dài tay màu tối, quần vải màu tối, đội mũ bảo hiểm màu trắng có lưỡi trai, đi xe Honda Air Blade màu xanh.

Nghi phạm thứ hai là nữ, khoảng 20 tuổi, cao khoảng 1,5 m, dáng nhỏ, đội mũ bảo hiểm màu đỏ, tóc dài nhuộm màu vàng cam có thắt đuôi, mặc áo sơ mi màu tối, đi xe Honda Vision màu đỏ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa kêu gọi những người có thông tin liên quan đến hai nghi can nêu trên sớm cung cấp cho cơ quan công an qua ông Trình Minh Hòa, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, điện thoại 090.512.8695 hoặc ông Nguyễn Đình Hoan, Trưởng Công an phường Vĩnh Phước, số điện thoại 090.581.8168 để hỗ trợ hoạt động điều tra truy tìm thủ phạm.

Trước đó, đêm 5-2, người dân phát hiện ông Nguyễn Văn Lực nằm bất động bên lề đường Ngô Đến ở cách nhà khoảng 200 m với vết thương bị đâm trên cơ thể, máu chảy rất nhiều. Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa xác định nạn nhân đã tử vong. Trích xuất từ camera an ninh ở gần hiện trường, cơ quan công an xác định có hai nghi phạm liên quan đến cái chết của ông Lực.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/truy-tim-2-nghi-pham-lien-quan-nguoi-dan-ong-bi-dam-chet-966419.html