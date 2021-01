Truy tìm tài xế taxi tên Can đâm chết người

Thứ Tư, ngày 27/01/2021 16:00 PM (GMT+7)

Sau khi gây án ở Phú Quốc, tài xế taxi tên Can đã cạo trọc đầu và đang lẩn trốn.

Ngày 27-1, Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết đang truy tìm Bùi Hoàng Can (SN 1982; ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), là tài xế của một hãng taxi trên địa bàn TP này.

Đối tượng Bùi Hoàng Can (Ảnh do công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 26-1, tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, Can đã dùng dao dâm chết một nam thanh niên rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết sau khi gây án, Can đã cạo trọc đầu để tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

Công an TP Phú Quốc đã phát đi thông báo đến các cơ quan chức năng và người dân, đề nghị nếu thấy đối tượng Bùi Hoàng Can ở đâu, báo cho công an nơi gần nhất, hoặc qua số điện thoại trực ban Công an TP Phú Quốc là 02973.846.051.

