Truy nã nghi phạm giết 2 người rồi bỏ trốn lên rừng ở Sơn La

Thứ Ba, ngày 15/02/2022 11:09 AM (GMT+7)

Cơ quan công an đã phát lệnh truy nã đối với Tăm để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng công an tham gia truy bắt nghi phạm Tăm.

Liên quan đến vụ giết 2 người rồi bỏ trốn lên rừng ở Sơn La, ngày 15/2, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định truy nã đối với Vì Văn Tăm (SN 1989, ở xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La) về tội giết người.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La công bố đặc điểm nhận dạng của nghi phạm giết người như sau: Chiều cao khoảng 1m58, da trắng, tóc đen, sống mũi thẳng, nốt ruồi cách 3 cm trước cánh mũi phải. Chỗ ở trước khi trốn của nghi phạm tại bản Sò Lườn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Nghi phạm Vì Văn Tăm

Trước đó, khoảng 15h ngày 18/1, Vì Văn Tăm đã dùng búa sát hại 2 nạn nhân là anh L.X.P. (SN 2000) và anh L.V.I. (chưa rõ năm sinh) tại khu vực lán nương ở bản Sò Lườn, xã Mường Sang. Gây án xong, Tăm đã bỏ trốn lên rừng.

Sự việc sau đó được báo tin tới cơ quan công an và chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng đã huy động khoảng 150 người tham gia công tác truy tìm, truy bắt nghi phạm tại thời điểm phát hiện vụ án mạng tuy nhiên địa hình rừng núi ban đêm rất khắc nghiệt nên cuộc truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La, số điện thoại liên hệ 0692.680.193; hoặc 0976.456.156 - điều tra viên Đinh Văn Tú.

