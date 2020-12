Truy nã đối tượng nguy hiểm Hùng "cá rô"

Thứ Năm, ngày 10/12/2020 11:19 AM (GMT+7)

Cơ quan CSCĐ Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Hùng "cá rô".

Hình ảnh đối tượng Hùng "cá rô" (ảnh do công an cung cấp)

Sáng 10/12, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) cho biết, cơ quan Cơ quan CSCĐ Công an huyện đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Hùng, biệt danh "cá rô".

Thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 7/6, anh N.Đ.V (SN 1989; trú tại huyện Hoài Đức) đến nhà trọ của bạn tại thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ để chơi. Tại đây, anh V. bị một nhóm đối tượng trong đó có Nguyễn Văn Hùng (biệt danh Hùng "cá rô"; SN 1999; HKTT: Sơn Đồng, Tiên Phương, Chương Mỹ) dùng hung khí đánh anh V. bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103.

Căn cứ vào hồ sơ tài liệu, ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng về tội Cố ý gây thương tích. Đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Văn Hùng.

Nếu phát hiện đối tượng người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Chương Mỹ (SĐT: 0984.396.796 hoặc 0972.398.681), Tổng đài 113 – Công an TP hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

Công an huyện Chương Mỹ yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

