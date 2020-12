Công an TP.HCM bắt đối tượng truy nã làm bảo vệ toà nhà Bitexco

Thứ Tư, ngày 09/12/2020 15:42 PM (GMT+7)

Tại toà nhà Bitexco, Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh Bình Định bắt giữ một đối tượng truy nã bỏ trốn vào TP.HCM làm bảo vệ cho một công ty ở toà nhà này.

Ngày 9/12, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Định bắt giữ đối tượng truy nã Đặng Thị Ngọc Út (41 tuổi). Thời điểm bắt giữ Đặng Thị Ngọc Út làm bảo vệ cho một công ty ở toà nhà Bitexco (Quận 1).

Trước đó, ngày 25/5, Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đã ra quyết định thi hành hình phạt tù giam 4 năm 7 tháng đối với đối tượng Đặng Thị Ngọc Út về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật”, “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cướp tài sản”.

Thời điểm bị bắt giữ Đặng Thị Ngọc Út làm bảo vệ cho một công ty ở toà nhà Bitexco. Ảnh CA

Tuy nhiên, đối tượng Út không chấp hành và bỏ trốn vào TP.HCM. Sau đó, Út xin làm bảo vệ cho một Công ty ở Tòa nhà Bitexco (phường Bến Nghé, Quận 1).

Ngày 8/12, tại Tòa nhà Bitexco (phường Bến Nghé, Quận 1), Tổ công tác Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp của Công an TP.HCM và Công an tỉnh Bình Định đã bắt giữ đối tượng truy nã Đặng Thị Ngọc Út theo Quyết định truy nã của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bình Định.

Trước đó, vụ án xảy ra vào ngày 7/2/2017, bà Trần Thị Mai (47 tuổi, trú xã Tây Thuận, H. Tây Sơn, Bình Định) đang ở với con trai là sinh viên ở tại khu nhà trọ 58/17-Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn (Bình Định) thì bị một nhóm đối tượng xông vào uy hiếp, đánh và đòi nợ.

Sau một hồi to tiếng có xảy ra đánh nhau giữa mẹ con bà Mai và các đối tượng thì nhóm đối tượng nói trên đã bắt bà Mai đưa lên ô tô chở đi.

Sau khi nhận tin báo, Công an TP. Quy Nhơn xác định đây là vụ bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ nên trước tiên cần tập trung lực lượng tìm kiếm bà Mai và xác định đối tượng bắt bà.

Các đối tượng bị bắt gồm Đặng Thị Ngọc Út (1979, trú thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, Tây Sơn, đối tượng cầm đầu), Cam Văn Tiến (1986, Quy Nhơn), Nguyễn Hữu Dự (1991), Lê Ngọc Quang (1990).

Theo lời khai thì Út và bà Mai quen biết nhau qua việc mua bán các loại nông sản như dưa, ớt trên địa bàn. Tháng 2/2016, Út cho bà Mai vay 35 triệu đồng để tạo vốn làm ăn.

Trong quá trình kinh doanh, bà Mai bị thua lỗ, phải vay mượn nhiều người ở địa phương nhưng cũng không cứu vãn được nên bỏ trốn khỏi địa phương. Út nhiều lần đòi nhưng bà Mai cứ thất hứa.

Quá trình theo dõi, biết bà Mai đang sống với con (trọ học tại TP. Quy Nhơn) nên Út thuê các đối tượng nói trên bắt giữ, đe dọa buộc bà Mai trả nợ.

Đến ngày 25/5/2020, Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) ra quyết định thi hành hình phạt tù giam 4 năm 7 tháng đối với đối tượng Đặng Thị Ngọc Út nhưng Út đã bỏ trốn vào TP.HCM.

