Truy bắt nhóm cướp lứa tuổi 10X vác hung khí dài gần 3 mét đi gây án

Khoảng 15h ngày 14-11, Công an xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội tiếp nhận trình báo của anh Phạm Quốc Trung (SN 2007, trú tại Bắc Ninh), về việc khoảng 2h cùng ngày, khi đang điều khiển chiếc xe máy Honda Vision BKS: 99C1- 256…, trên đường Đặng Phúc Thông - Dốc Lã - Yên Thường, đi từ hướng Hà Nội sang Bắc Ninh, khi qua hầm cầu vượt cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên khoảng 30m, thì bị một số đối tượng lạ mặt đi xe máy kiểu dáng Wave màu xanh đen áp sát.

Ba đối tượng còn rất ít tuổi này sẽ phải chịu sự phán xét nghiêm minh của pháp luật

Đối tượng ngồi sau cầm tuýp sắt hàn dao phóng lợn dài khoảng 3m gí vào cổ anh Trung, bắt xuống xe, đưa chìa khóa. Sợ quá, anh Trung làm theo yêu cầu của các đối tượng. Thoáng chốc, nhóm cướp mất hút về hướng cầu Đuống.

Nắm bắt thông tin sự việc, Ban chỉ huy CAH Gia Lâm lập tức chỉ đạo CQĐT khẩn trương phối hợp cùng Viện KSND huyện, Đội Kỹ thuật hình sự và Công an xã Yên Thường tiến hành khám nghiệm hiện trường và các biện pháp điều tra. Công an huyện cũng đã báo cáo đề xuất Ban Giám đốc CATP để chỉ đạo Phòng CSHS CATP phối hợp điều tra. Thông tin về vụ cướp ngay sau đó được CAH Gia Lâm trao đổi với các địa bàn giáp ranh, để tổ chức truy xét “nóng” trên diện rộng.

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của Phòng CSHS và lực lượng Công an một số địa bàn giáp ranh, CAH Gia Lâm đã dựng được 3 đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ án, và đã tiến hành đưa về trụ sở để phục vụ công tác đấu tranh.

Hung khí các đối tượng sử dụng gây án

Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tài (SN 2007, trú tại xã Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội); Lê Đức Lương (SN 208, trú tại phường Long Biên, quận Long Biên); và Nguyễn Hữu Quang (SN 2008, trú tại xã Cổ Bi, Gia Lâm).

Trước tài liệu, chứng cứ CQĐT thu thập, 3 đối tượng buộc phải khai nhận hành vi phạm tội. Khoảng 21h ngày 13-11, Quang điều khiển xe máy Airblade màu đen đỏ, BKS: 29K1-282.36 đi từ nhà ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, đến quán Internet ở phố Trạm, phường Long Biên. Tại đây có nhóm bạn của Quang đang chơi điện tử, trong đó có Nguyễn Văn Tài, Lê Đức Lương.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Quang lấy xe máy chở 2 người trong nhóm bạn về nhà 1 người bạn trên phố Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ ngủ. Sau đó, Quang quay lại đón Lương, Tài và 1 bạn nữ để đưa người này về nhà.

Khoảng 0h15 ngày 14-11, Tài rủ Quang, Lương đi cướp xe máy nhằm mục đích lấy làm phương tiện sử dụng. Quang và Lương lập tức đồng ý; sau đó bộ ba chở nhau ra khu nghĩa trang ở phường Long Biên, quận Long Biên để lấy 1 tuýp sắt dài khoảng 3m được hàn dao bầu, mà trước đó Quang đã giấu để “phòng thân”.

Đến khoảng 1h10 ngày 14-11, các đối tượng đi tới địa bàn địa huyện Tiên Du, Bắc Nình thì phát hiện 1 người đàn ông điều khiển xe máy kiểu Wave đi ngược chiều. Lập tức, Tài quay xe, đuổi theo và ép “con mồi” vào lề đường. Xe vừa dừng, Lương cầm hung khí chỉ thẳng vào mặt nạn nhân, chửi thề và dọa chém. Người đàn ông sợ hãi bỏ lại xe chạy vào khu dân cư gần đó. Chỉ chờ có vậy, Tài nhảy lên chiếc xe máy phóng chạy; còn Quang điều khiển xe Honda Airblade chở Lương về địa phận huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Tại đây, cả bọn bàn bạc, rủ nhau…đi cướp tiếp. Lúc này, Quang đi xe Honda Air Blade, Tài chở Lương trên chiếc xe máy Honda Wave vừa cướp, cầm theo hung khí đi “săn”. Khoảng 2h ngày 14-11, các đối tượng về đến đoạn gần gầm cầu đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên thuộc địa phận xã Yên Thường, Gia Lâm, thì phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Vision. Đó chính là anh Phạm Quốc Trung, và diễn biến sự việc như đã nêu ở trên.

Gây án trót lọt, cả bọn đi về địa phận xã Vân Hà, Đông Anh. Lương đưa hung khí cho Tài cất giấu vào ven đường gần cao tốc Hà Nôi - Thái Nguyên. Sau đó, chúng rủ nhau về khu vực thôn Du Nội, Mai Lâm, Đông Anh, để ăn uống. Tại đây Lương dùng dụng cụ tháo hai chiếc biển kiểm soát của hai xe máy vừa cướp được, rồi phi tang.

Ngày 15-11, khi Tài, Quang, Lương cùng nhóm bạn đang điều khiển hai chiếc xe máy tang vật vụ cướp (dù đã tháo, che biển số), nhưng vẫn bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm xác định, đưa về trụ sở.

Trao đổi với PV ANTĐ, chỉ huy CAH Gia Lâm nêu rõ, một trong những yếu tố quan trọng giúp lực lượng CAH phối hợp, điều tra, truy xét nhanh chóng ổ nhóm cướp này, đó là việc quán triệt và triển khai nghiêm túc kế hoạch của CATP về tăng cường phối hợp giữa các địa bàn giáp ranh, trong đó tập trung phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm gây án nghiêm trọng dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.

Thực tiễn cho thấy, ngoài yếu tố giáp ranh với 9 quận, huyện và 2 tỉnh, hạ tầng cơ sở ở huyện Gia Lâm vẫn nhiều nơi xa khu dân cư, hệ thống chiếu sáng chưa đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật. Bên cạnh đó là xu hướng “trẻ hóa” của tội phạm, nhất là hiện tượng, hoạt động của tội phạm đường phố, do thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình nhiều thanh, thiếu niên. Đây là những “lỗ hổng” mà qua công tác đấu tranh, cơ quan Công an sẽ kiến nghị phòng ngừa, để có được sự vào cuộc của các cấp, các ngành, mỗi gia đình, trên mặt trận giữ gìn an ninh, trật tự cơ sở…

