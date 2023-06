Nhóm cướp đêm chuyên tìm "con mồi" là phụ nữ

Ngày 19/6, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Hoàng Tú (SN 1998), Lê Quang Minh (SN 1995),để điều tra hành vi cướp giật tài sản, đồng thời khởi tố bị can đối với Cao Hữu Nhân (SN 1991), cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp và Trần Trung Tín (SN 2001, ngụ tỉnh Trà Vinh).

Nhân và Tín đang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) bắt tạm giam để điều tra trong một vụ án khác.

Tú và Minh tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra, 2h sáng 27/2, Tín cùng Nhân đi trên xe máy BKS 66G1-688.41 lưu thông trên đoạn đường thuộc ấp Phước Ngươn A (xã Phước Hậu, huyện Long Hồ). Cả hai đã ép xe máy do bà H.T.B. (SN 1964) cầm lái, khiến nạn nhân ngã vào hàng rào.

Bà B. tri hô nên bị Tín dùng tay bóp cổ và che miệng. Nhân lấy lắc tay, nhẫn, bông tai vàng và số tiền hơn 1 triệu đồng của nạn nhân. Gây án xong, cả hai tẩu thoát. Số vàng, nữ trang cướp được, cả hai mang đến Đồng Tháp bán được 22 triệu đồng.

Khuya 28/2, Nhân, Tín tiếp tục cùng Minh và Tú ép xe máy của một phụ nữ đang lưu thông trên địa bàn xã Tân Hạnh, cướp điện thoại di động và số tiền 2 triệu đồng.

Từ tin báo của nạn nhân, Công an huyện Long Hồ đã vào cuộc điều tra, khẩn trương phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp truy xét, xác định và bắt giữ các đối tượng gây án.

