Truy bắt nhanh hung thủ đâm chết bạn nhậu

Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Phú Riềng và các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 4/1, tại thôn Phú An, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Trường, SN 1996, trú thôn Phú An, xã Phú Trung.

Khoảng 19h ngày 4/1, tại nhà anh Tuấn ở thôn Phú An, xã Phú Trung có tổ chức nhậu, có 5 người tham gia gồm anh Tuấn chủ nhà và 4 người khách là Nguyễn Anh Tuấn, Thăng, Nguyễn Văn Trường và Lê Như Vương (SN 1978, trú xã Đắk Sin, huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông).

Lê Như Vương tại cơ quan Công an, hiện trường vụ án và con dao hung khí gây án.

Ngồi nhậu được khoảng 30 phút thì Vương kêu mệt nên đi vào trong phòng nhà anh Tuấn nghỉ. Khoảng 5 phút sau, Vương đi ra phía trước ngôi nhà làm gì không rõ. Khi đi vào, Vương tiến lại chỗ anh Trường đang ngồi, nói nhỏ câu gì đó với anh Trường. Bất ngờ, Vương quàng tay ôm cổ và rút dao đâm vào ngực anh Trường. Anh Trường bỏ chạy ra phía trước được mấy bước thì gục xuống tử vong. Sau khi gây án, Lê Như Vương bỏ trốn.

Cơ quan Công an có mặt tại hiện trường.

Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan Công an đã tổ chức bảo vệ hiện trường và truy xét đối tượng. Đến khoảng 22h30cùng ngày, Công an đã bắt được Lê Như Vương khi nghi phạm đang lẩn trốn trong một vườn cây.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

