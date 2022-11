Người đàn ông chết sau khi xô xát với bạn nhậu ở TP.HCM

Ngày 21-11, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường ở xã An Nhơn Tây.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn D (56 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông D cùng ông NVX (ngụ xã An Nhơn Tây) và ông NVL (33 tuổi) cùng một số người khác ăn nhậu.

Đến khoảng 15 giờ chiều, mọi người rời đi làm, chỉ còn ông D và ông L tiếp tục ngồi nhậu trong nhà và nảy sinh cự cãi, xô xát.

Nghe tiếng ồn ã, ông X đi vào thì thấy hai người bạn đang đánh nhau, trên nền nhà có nhiều vết máu vương vãi.

Được chủ nhà can ngăn, ông L và ông D ra trước đường ngồi nhậu và nói chuyện tiếp. Sau khoảng 1 tiếng, ông L kéo ông D vào chòi ngủ rồi lái xe máy rời đi.

Đến sáng hôm sau, ông X thức dậy kiểm tra thì phát hiện ông D đã tử vong nên báo công an.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân.

