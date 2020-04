Trốn về nước sau 30 năm bị lừa sang Trung Quốc, người phụ nữ đi lạc gần nghìn km

Thứ Năm, ngày 02/04/2020 21:48 PM (GMT+7)

Nghe lời bạn bè dụ dỗ, chị C. đã vượt biên sang Trung Quốc từ năm 1990. Khi vừa đặt chân đến xứ người, chị C. đã bị chính bạn của mình lừa bán làm vợ của một người đàn ông.

Chị H.T.C được lực lượng chức năng hỗ trợ, đưa về đoàn tụ với gia đình sau 30 năm bị lừa làm vợ xứ người.

Ngày 2/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam đưa một người phụ nữ bị lừa sang Trung Quốc từ 30 năm trước về với gia đình.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đầu tháng 3/2020, phòng PC02 tiếp nhận thông tin do Công an tỉnh Quảng Nam và Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Nam cung cấp về việc có một người phụ nữ hộ khẩu ở tỉnh Phú Thọ nghi bị bán sang Trung Quốc từ năm 1990. Người phụ nữ này hiện đang bị cách ly tại Trung tâm Y tế TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Sau khi tiếp nhận thông tin, phòng PC02 đã vào cuộc, xác minh, điều tra về nhân thân của người phụ nữ trên là H.T.C (SN 1978, ở khu Còn 1, xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Qua điều tra, xác định năm 1990, nghe theo lời dụ dỗ của bạn bè, chị C. đã vượt biên sang Trung Quốc. Khi vừa đặt chân đến Trung Quốc, chị đã bị chính người bạn của mình lừa bán cho một gia đình người Trung Quốc.

Suốt 30 năm qua, chị C. đã sống trong cảnh tù túng, tủi nhục. Nhiều lần chị C. tìm cách bỏ trốn nhưng đều thất bại do bị các đối tượng quản lý chặt chẽ, đánh đập dẫn đến sợ hãi.

Đầu năm 2020, chị C. đã bỏ trốn về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch. Khi về đến Việt Nam, chị C. được Bộ đội biên phòng giúp đỡ để chị có tiền bắt xe khách về Phú Thọ. Tuy nhiên, do thời gian xa quê quá lâu nên chị C đã đi nhầm xe khách vào tỉnh Quảng Nam.

Nhờ sự vào cuộc và giúp đỡ của Công an tỉnh Quảng Nam, phòng PC02 đã xác minh nhân thân và đưa chị H.T.C trở về quê hương trong sự xúc động, ngẹn ngào của gia đình, người thân sau 30 năm xa cách.

Liên quan đến vụ việc, ông Hoàng Văn Liêm, Chủ tịch UBND xã Thu Ngạc cho hay hoàn cảnh gia đình chị C. rất khó khăn khi vốn thuộc diện hộ nghèo. Mẹ chị C. bị bại liệt phải nằm giường nhiều năm trong khi bố chị C. cũng bị tật ở chân.

"Sau khi thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình, chính quyền địa phương cũng đang phối hợp giúp đỡ để chị C. sớm ổn định cuộc sống”, ông Liêm thông tin.

