Trốn được về sau 3 năm bị bán, sơn nữ tố cáo kẻ buôn người

Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 08:47 AM (GMT+7)

Sau 3 năm bị bán làm vợ người đàn ông Trung Quốc, lợi dụng sơ hở từ phía nhà chồng, Cụt Thị H. đã bỏ trốn về Việt Nam và làm đơn tố cáo hành vi mua bán người của Vi Văn Khay.

Ngày 12-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công Chuyên án, bắt giữ đối tượng Vi Văn Khay (SN 1990), trú tại bản Cam, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông về hành vi Mua bán người.

heo tài liệu điều tra, vào khoảng tháng 3-2016, sau khi biết ý định của Chích Thị H. (SN 1999), Ven Thị S. và Cụt Thị H. đều trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn muốn sang Trung Quốc để “đổi đời” nên Vi Văn Khay đã móc nối với Can Thị Mơ (trú cùng bản, hiện đang sinh sống bên Trung Quốc) để đặt vấn đề đưa 3 thiếu nữ trên sang Trung Quốc.

Đối tượng Vi Văn Khay.

Mơ đồng ý và thuê Khay đưa Chích Thị H., Ven Thị S. và Cụt Thị H. bắt xe khách ra TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với giá 30 triệu đồng.

Sau khi Khay đưa 3 thiếu nữ ra TP Móng Cái thì gặp một người đàn ông tự xưng là người của Can Thị Mơ đến đón H., S. và H.. Sau đó, Khay quay trở về Con Cuông và được Mơ trả 20 triệu đồng; còn 10 triệu đồng nữa một năm sau Mơ mới trả cho Khay.

Tại Trung Quốc, Chích Thị H., Ven Thị S. và Cụt Thị H. đã bị Can Thị Mơ lần lượt bán làm vợ cho những người đàn ông ở đó.

Cuối tháng 11-2019, lợi dụng sơ hở từ phía nhà chồng, Cụt Thị H. đã bỏ trốn, trở về Việt Nam và làm đơn tố cáo Vi Văn Khay.

Sau khi xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ, Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt giữ đối tượng Vi Văn Khay. Tại Cơ quan Công an, ban đầu, Vi Văn Khay quanh co, chối cãi, không chịu thừa nhận hành vi phạm tội. Song trước những bằng chứng xác đáng từ cơ quan điều tra, gã đã phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, chuyên án đang được điều tra mở rộng.

