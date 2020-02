Trộm xong hối hận trả lại tiền, ra tòa ngồi xe lăn khóc

Thứ Ba, ngày 25/02/2020 15:18 PM (GMT+7)

Sau khi phá két sắt, thấy bên trong có số tài sản lớn đột nhiên lương tâm cắn rứt nên quyết định gửi trả lại tài sản trên... xe công an.

Ngày 25-2, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trương Huy Định (sinh năm 1997, quê quán Tiền Giang) 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản. HĐXX nhận định, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận với hành vi phạm tội của mình và đã hoàn trả tài sản nên chiếu cố phần hình phạt.

Tại phiên toà, bị cáo Định bật khóc xin được án nhẹ để sớm được về với gia đình điều trị đôi chân.

"12 tháng nay chân bị cáo không đi được, toàn nằm viện, bị teo cơ, bác sĩ nói tỉ lệ hồi phục ngày càng thấp, khả năng vĩnh viễn ngồi xe lăn cao. Trong khi bị cáo sắp trở thành lao động chính trong gia đình. Đây là sự đánh đổi quá lớn, bị cáo tuổi đời trẻ, nhận thức được sai lầm, ăn năn hối cải xin được hoàn lương..." - Định còn đang nói thì hàng ghế dưới, mắt cha mẹ đã đỏ hoe từ lúc nào.

Bị cáo Trương Huy Định được dẫn giải về trại giam sau phiên xử. Ảnh: H.Y

Định học hết lớp 12 thì nghỉ học giúp gia đình. Từ năm 2016-2018 Định đi hợp tác lao động tại Nhật sau đó quay về nước chữa bệnh. Tại toà, luật sư và Định đều cho rằng bản thân bị cáo không có ý định trộm cắp. Ngày xảy ra sự việc vô tình qua trò chuyện, Định biết được địa chỉ nhà bị hại. Định đến ban đầu với ý định xin việc làm để có kinh phí mổ chữa bệnh lần 3. Do phút bồng bột vì hoàn cảnh đang túng quẫn, Định mới gây ra chuyện.

Theo hồ sơ bệnh án, bị cáo này bị viêm đa xoang mạn tính, thoái hoá polyp hai bên...

Cáo trạng VKS xác định ngày 5-1-2019, Định gặp ông Matsubara Masakazu (sinh năm 1948, quốc tịch Nhật Bản) tại một quán ăn ở khu Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM. Biết tiếng Nhật, Định đến nói chuyện với ông Matsubara.

Một lát sau, ông Matsukazu lên xe ô tô đi về, Định vội vã bám theo và biết nơi ở của ông ở chung cư Riverside Residence. Hai ngày sau, Định bắt taxi tìm đến căn hộ của ông rồi leo qua cửa sổ phòng tắm vào nhà. Sau khi cuỗm chiếc két sắt, hai máy ảnh cùng một số tài sản khác, Định lấy quần áo của nạn nhân mặc vô rồi điềm nhiên dời khỏi căn hộ bằng cửa chính.

Trộm được khối tài sản, Định đi thẳng ra sân bay, đóng gói toàn bộ hành lý với ý định xuất cảnh ra nước ngoài theo visa được cấp trước đó. Tuy nhiên, khi vào khu vực ga quốc tế cân hành lý, chiếc két sắt vượt quá trọng lượng quy định nên Định đón xe quay về quận Tân Bình thuê khách sạn nghỉ. Đến ngày 8-1-2019, Định mang số tài sản lấy được về quê ở Tiền Giang, thuê phòng trọ rồi dùng máy mài phá két sắt.

Định thấy bên trong có hơn 7.000 USD, 52 ngàn Yên Nhật và một số tài sản khác. Sau khi mang 200 USD đổi ra tiền Việt, tiêu xài cá nhân đột nhiên Định hối hận, muốn trả lại tài sản cho người bị hại. Định tìm mua thùng xốp rồi cho toàn bộ số tài sản trộm được vào đóng kín lại, mang lên bỏ vào thùng xe ô tô của Công an phường Phú Mỹ (quận 7) kèm theo mảnh giấy ghi nội dung nhờ công an trả lại tài sản cho ông Matsukazu. Chưa hết hối hận, tối ngày 9-1-2019, Định đã tới cơ quan công an quận 7 đầu thú.

Tuy nhiên, khi cơ quan tố tụng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Định bất ngờ có thái độ không hợp tác, không khai báo. CQĐT đã đưa bị cáo đi giám định tâm thần, kết luận pháp y tâm thần kết luận “Trước và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị can có tình trạng tâm thần bình thường. Sau khi phạm tội đến nay bị can có ý thức (chứng giả bệnh)".

Tổng giá trị tài sản Định chiếm đoạt trị giá hơn 207 triệu đồng. Người bị hại đã nhận tiền bồi thường và số tài sản bị mất không có thắc mắc khiếu nại gì.

