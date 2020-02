Đến ăn ở nhờ nhà người yêu rồi cạy tủ trộm 30 triệu đồng

Thứ Hai, ngày 24/02/2020 11:30 AM (GMT+7)

Sau hơn một tháng ăn ở nhờ nhà bạn gái, phát hiện mẹ người yêu thường cất tiền trong tủ, nam thanh niên cạy lấy trộm 30 triệu đồng thì bị bắt giữ.

Sáng 24-2, Công an huyện An Lão, tỉnh Bình Định cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Biết (20 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) cùng tang vật 30 triệu đồng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 22-2, Công an huyện An Lão nhận tin báo của bà Định Thị Rút (39 tuổi; ngụ làng T4, xã An Quang, huyện An Lão) về việc nhà bà bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 30 triệu đồng. Sau khi điều tra, trinh sát nhận thấy Phạm Văn Biết có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tập trung đấu tranh. Đến ngày 23-2, Biết đã khai nhận hành vi lấy trộm số tiền nói trên và đem giấu tại khu rừng keo cách nhà bà Rút khoảng 5km.

Biết là người yêu của con gái bà Rút và đến nhà ở nhờ nhà bà Rút từ trước Tết Canh Tý đến nay. Trong thời gian này, phát hiện bà Rút thường cất tiền trong tủ nên nhân lúc gia đình đi vắng, Biết đã cạy tủ lấy trộm, định bỏ trốn thì bị bắt giữ.

