Trò tung hứng táo tợn của 2 kẻ 6 tiền án nhằm vào cô gái trẻ trên phố Nguyễn Biểu

Công an Hà Nội ngày 30-8 thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phối hợp Công an quận Ba Đình vừatruy xét, bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản của người đi đường, tại phố Nguyễn Biểu, quận Ba Đình.

Trước đó, ngày 24/8/2024, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng CATP phát hiện trên mạng xã hội tiktok lan truyền đoạn clip ghi lại hành vi của hai đối tượng nam giới đi 2 xe máy dàn cảnh va chạm giao thông để lấy trộm tài sản của người đi đường trên phố Nguyễn Biểu.

Ngay khi nhận được báo cáo vụ việc, Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ các đối tượng gây án.

Quá trình truy bắt các đối tượng, mặc dù bị hại chưa trình báo cơ quan Công an nhưng với tinh thần quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm, sau 5 ngày tích cực điều tra, lực lượng Công an đã xác minh làm rõ người bị mất trộm tài sản.

Đối tượng Trần Anh Vũ và Vũ Anh Tuấn (từ trái sang phải)

Đồng thời, cơ quan Công an bắt giữ 2 đối tượng gây án là Trần Anh Vũ (SN 1979; HKTT: phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, có 2 tiền án tội cắp tài sản, 1 tiền án cướp tài sản, hiện sống lang thang), và Vũ Anh Tuấn (SN 1978; hiện ở: ngõ 686 Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, có 3 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý); thu giữ tang vật gồm 2 xe máy, 2 điện thoại di động iPhone.

Hình ảnh vụ việc được người dân ghi lại và đưa lên mạng xã hội

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó khoảng 17h30' ngày 23/8/2024, tại phố Nguyễn Biểu, đối tượng Tuấn đã điều khiển xe máy "dàn cảnh" va chạm từ phía sau với xe máy của chị Đ.T.B để đánh lạc hướng.

Lợi dụng chị B mất cảnh giác, đối tượng Vũ đi xe máy vượt lên áp sát móc trộm điện thoại của chị B để tại hốc xe máy phía trước.

Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định. Song điều quan trọng qua vụ việc trên, trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, chỉ huy phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội khuyến cáo, người dân - người tham gia giao thông cần phải nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không để tài sản có giá trị như điện thoại, ví tiền, túi xách ở những vị trí sơ hở như túi quần, túi áo, móc - hộc xe máy. Đìều này dễ khiến tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật lợi dụng để gây án, và trong nhiều trường hợp, nạn nhân còn có nguy cơ bị tai nạn khi đối tượng xấu ra tay manh động.

Một yêu cầu quan trọng khác là trong trường hợp bị mất tài sản, người dân cần chủ động trình báo, để cơ quan Công an triển khai biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy bắt đối tượng, ngăn chặn hành vi xấu tiếp diễn.

"Cơ quan chức năng hoan nghênh và rất cảm ơn thông tin, phản ánh kịp thời, chính xác của người dân trước những hành vi, hiện tượng vi phạm pháp luật, qua điện thoại hay qua những ứng dụng mạng xã hội. Đây là những cứ liệu quan trọng để lực lượng chức năng tập trung đấu tranh, truy xét, xử lý nghiêm các đối tượng xấu", chỉ huy Phòng CSHS chia sẻ thêm về kết quả điều tra, bắt giữ 2 đối tượng 6 tiền án dàn cảnh trộm cắp trên phố Nguyễn Biểu, quận Ba Đình.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]