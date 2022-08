Trở lại hiện trường vụ cướp hai tiệm vàng tại chợ Đông Ba

Sau khi bị một đối tượng dùng súng AK uy hiếp cướp vàng, hai cơ sở kinh doanh kim hoàn ở khu vực chợ Đông Ba (TP Huế) đã có những hoạt động khác nhau.

Chiều 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh TT-Huế tiến hành giám định số vàng thời điểm bị cướp và khẩu súng AK47 được đối tượng Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) sử dụng gây án, để hoàn tất các thủ tục trước khi ra quyết định khởi tố vụ án.

Kể từ trưa 4/8, tiệm vàng Thái Lợi - một trong hai tiệm vàng ở khu vực chợ Đông Ba bị Ngô Văn Quốc dùng súng AK cướp tài sản, đã mở cửa giao dịch trở lại.

Còn tiệm vàng Hoàng Đức tiếp tục đóng cửa, tạm dừng các hoạt động giao dịch để hoàn tất việc sửa chữa các vị trí hư hỏng do đối tượng cướp nổ súng gây ra. Tiệm vàng này dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào ngày 5/8.

Tiệm vàng Thái Lợi vừa bị đánh cướp đã mở cửa giao dịch trở lại.

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh TT-Huế, trong ngày 4/8, cơ quan điều tra đã mời chủ tiệm vàng Thái Lợi đến làm việc, nhằm yêu cầu cung cấp một số hóa đơn, chứng từ mua bán liên quan đến số vàng mà trước đó chủ tiệm trình báo bị cướp.

Đến thời điểm chiều 4/8, số vàng bị cướp tại tiệm vàng Thái Lợi được công an thu giữ tại hiện trường và do một số người dân nhặt được mang đến nộp tại Công an TP Huế và Ban Quản lý chợ Đông Ba là khoảng gần 4 cây vàng 18K (trị giá khoảng 180 triệu đồng).

Trong khi đó, qua tìm hiểu từ chủ tiệm vàng Hoàng Đức cũng như lời khai của chủ cơ sở kinh doanh này tại cơ quan điều tra, số vàng của cửa tiệm bị Ngô Văn Quốc cướp đi và vứt ra đường đã được nhân viên của tiệm cũng như người dân nhặt, trả lại ngay sau khi vụ án xảy ra.

Tiệm vàng Hoàng Đức vẫn chưa hoạt động kinh doanh trở lại do phải sửa chữa những vị trí bị hư hỏng liên quan vụ cướp.

Trong một diễn biến khác, cơ quan công an tại TT-Huế hiện tiếp tục vận động, đề nghị người dân giao nộp lại số vàng nhặt được là tang vật của vụ cướp. Cơ quan công an khẳng định, đối với những người dân nhặt vàng của vụ cướp nếu không trả lại sẽ bị xử lý về hành vi “Chiếm giữ tài sản trái phép”.

Theo cơ quan điều tra, qua 4 ngày đấu tranh, khai thác, lấy lời khai, đối tượng Ngô Văn Quốc bước đầu khai nhận, do bức xúc trong công việc nên nghi phạm rơi vào tâm lý bất ổn, sử dụng súng AK để đi cướp tại hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi.

Ngô Văn Quốc hiện bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT-Huế ra quyết định tạm giữ hình sự trong thời gian 9 ngày.

