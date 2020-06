Triệt phá động lắc giữa thành phố

Thứ Tư, ngày 24/06/2020 10:55 AM (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ngày 23/6, cho biết, đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát, đề nghị truy tố 9 đối tượng về các hành vi chứa chấp việc sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong vụ án này, đối tượng có sự phân công vai trò, trách nhiệm rõ ràng, tính chất rất nghiêm trọng, hoạt động trong một thời gian dài.., gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Các đối tượng bị truy tố về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy gồm Đỗ Công Hưng (SN 1990, ở tại khu tập thể đường sắt, phường Khâm Thiên); Trần Sỹ Cường (SN 1974, phường Thổ Quan); Nguyễn Văn Hoàng (SN 1992); Đỗ Khắc Hưng (SN 1991); Nguyễn Văn Hảo (SN 1990); Nguyễn Tạ Tuấn (SN 1990); Bùi Minh Đức (SN 1995): Lý Văn Hùng (SN 1993 cùng trú tại Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) cùng bị truy tố về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đồng thời đề nghị truy tố Tăng Xuân Mạnh (SN 1995) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hộ kinh doanh cá thể BMW (từ giữa năm 2019 treo biển là MBM), địa chỉ số 38, Phương Mai, phường Phương Mai thành lập từ năm 2006, được cấp phép loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke.

Thời gian đầu, quán do Phạm Anh Đức (SN 1974, ĐKHKTT và chỗ ở tổ 54, phường Mai Động) và Phạm Cao Tuấn (SN 1974, ĐKHKTT và chỗ ở phường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cùng góp vốn và quản lý việc kinh doanh.

Năm 2012, do làm ăn thua lỗ, Đức rút vốn không tiếp tục kinh doanh. Cùng thời điểm này, Đức đang nợ của các anh Vũ Tuấn Dũng (SN 1979, ĐKHKTT và chỗ ở phường Điện Biên, quận Ba Đình) và Phạm Quốc Khánh (SN 1965, ĐKHKTT chỗ ở phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 500 triệu đồng (Số tiền này đọng trong vốn kinh doanh của quán Karaoke BMW).

Để tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh, Tuấn đã đứng ra nhận nợ số tiền 500 triệu đồng của các anh Dũng, Khánh đến nay chưa trả nợ. Sau đó, Tuấn rủ Đỗ Công Hưng, Trần Sỹ Cường góp vốn. Đỗ Công Hưng là người đứng tên đăng ký kinh doanh cùng Trần Sỹ Cường đồng quản lý việc kinh doanh của quán còn Phạm Cao Tuấn chỉ góp vốn, không trực tiếp tham gia việc kinh doanh.

Ngoài ra, quán còn có Nguyễn Văn Hoàng làm nhiệm vụ quản lý khi Hưng,Cương vắng mặt; kế toán kho là Trần Thị Hải Hà (SN 1984, ĐKHKTT và chỗ ở tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) và 13 nhân viên làm nhiệm vụ trông giữ xe, đón khách, chỉnh nhạc và phục vụ bàn.

Hàng ngày, quán hoạt động từ 11h trưa đến 6h sáng hôm sau, giá tiền trung bình cho phòng nhỏ là 220.000 đồng/1 giờ hát, phòng lớn là 280.000 đồng/1 giờ hát.

Các đối tượng trong vụ án

Khoảng giữa năm 2019, Hưng và Cường chỉ đạo nhân viên thực hiện việc chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke, cung cấp dụng cụ như đĩa sứ, thẻ cứng (dùng để “xào” Ketamine), chỉnh đèn nháy, mở nhạc mạnh, cho phép nhân viên được “xào” ketamine phục vụ khách sử dụng ma túy, sau đó tăng giá tiền phòng có sử dụng ma túy “bay lắc” tại tầng 1 là 500 nghìn đồng/1 giờ và tại tầng 2 là 450.000đ/1 giờ, hưởng lợi nhuận trái pháp luật từ 200.000đ đến 300 nghìn đồng/1 giờ “bay lắc”. Khách muốn “bay lắc” có thể liên hệ đặt trước qua Hưng, Cường, Hoàng hoặc trực tiếp đến quán.

Nguồn ma túy là do khách tự mang hoặc gọi người mang đến, quán không cung cấp. Để ngụy trang, khi khách sử dụng ma túy, Hưng, Cường yêu cầu nhân viên dán báo che cửa kính không để cho khách ở các phòng khác cũng như cơ quan chức năng phát hiện.

Qua công tác quản lý địa bàn, Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội có thông tin về hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke BMW... Việc theo dõi của các trinh sát gặp không ít khó khăn do thủ đoạn tinh vi của đối tượng gây án. Các đối tượng thường hoạt động vào lúc nửa đêm về sáng. Khách hàng là những đối tượng quen biết, sau khi thống nhất địa điểm và thời gian, đối tượng sẽ đưa vào cửa lách.

Cùng với việc tổ chức bay lắc, các đối tượng còn song song cung cấp dịch vụ gọi gái đến để phục vụ khách chơi và Hoàng là người thực hiện nhiệm vụ trên. Từ các căn cứ thu thập được, Đội 7 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội quyết định phá án.

Hồi 1h45' ngày 11/1, Đội 7 phối hợp với Công an phường Phương Mai tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke BMW, phát hiện tại 6/8 phòng hát có tổng số 58 đối tượng gồm 43 khách, 2 quản lý là Đỗ Công Hưng, Trần Sỹ Cường và 13 nhân viên. Phát hiện các phòng karaoke VIP1, VIP2, VIP3 tại tầng 1 và phòng VIP4 tại tầng 2 có dán giấy báo che ô kính cửa vào phòng, bên trong các phòng đang mở nhạc rất mạnh và đèn nháy, thu giữ tại quầy lễ tân đã phát hiện thu giữ 150 hóa đơn thanh toán phòng hát quán karaoke BMW, 1 cây máy tính in chữ 1 màn hình máy tính và 1 ổ cứng camera.

Tại phòng VIP 1, cơ quan CSĐT tội phạm Công an TP Hà Nội thu giữ trong túi quần của Tăng Xuân Mạnh là 2,5 viên ma túy tổng hợp, có trọng lượng 0,877 gam và 0,683 gam ketamine; đồng thời phát hiện 4 khách, kết quả thử nước tiểu đều phản ứng dương tính với ma túy tổng hợp.

Tại phòng VIP 2, thu giữ 0,101 gam ketamine, 1 tẩu hút tự tạo và 1 thẻ cứng đều dính chất bột màu trắng; phát hiện 4/15 khách có kết quả thử nước tiểu phản ứng dương tính với ma túy tổng hợp. Tại phòng VIP 3 thu giữ 1 tẩu tự tạo, 1 nylon và phát hiện 5 khách có kết quả thử nước tiểu đều phản ứng dương tính với ma túy tổng hợp; tại phòng VIP 4 thu giữ một đĩa sứ 0,098 g, 1 tẩu hút và 3 khách dương tính với ma tuý tổng hợp;

Quá trình điều tra bước đầu xác định: Hộ kinh doanh cá thể BMW (từ giữa năm 2019 treo biển là MBM), địa chỉ số 38 Phương Mai thành lập từ năm 2006, được cấp phép loại hình kinh doanh dịch vụ Karaoke. Thời gian đầu hoạt động do Phạm Anh Đức và Phạm Cao Tuấn cùng góp vốn và quản lý việc kinh doanh.

Việc chứa chấp trái phép chất ma túy bị kiểm tra, phát hiện ngày 11/1, Hoàng là người trực tiếp đặt phòng, tiếp đón, sắp xếp, bố trí, đưa khách vào phòng và gọi nhân viên phục vụ khách. Do quán thường xuyên hoạt động quá 24 giờ đêm nên Hoàng còn có nhiệm vụ đóng cửa chính, tắt đèn bên ngoài và trông cửa ngách đi vào quán.

Trong khoảng thời gian từ 22h ngày 10-1 đến 1h30 ngày 11-1, lần lượt có 6 tốp khách đến quán Karaoke BMW, trong đó có 4 tốp khách có sử dụng ma túy. Tốp thứ nhất đến quán lúc 22h 00', được bố trí vào phòng Vip 2 gồm 15 người do Phạm Thị Hương Trà (SN 1977, ĐKHKTT và chỗ ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) liên hệ đặt phòng. Số ma túy bị thu giữ là của Dương Đức Thuận (SN 1987, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo lời khai của Trà thì khoảng 22h ngày 10/1, bạn xã hội của Trà là Dương Đức Thuận gọi điện thoại nhờ Trà đặt hộ phòng hát tại quán Karaoke BMW và rủ Trà đến cùng sử dụng ma túy. Trà gọi điện thoại cho Trần Sỹ Cường đặt phòng, Cường đồng ý.

Khoảng 1h 30 ngày 11/1, Trà cùng chồng là Nguyễn Như Kha và Trần Ngọc Toàn đến quán Karaoke BMW thì được đưa vào phòng VIP 2 nhìn thấy Thuận cùng khoảng 10 người khác đang “bay lắc”. Sau đó Cơ quan Công an tiến hành kiểm tra đã thu giữ trên bàn có 1 đĩa sứ, 1 tẩu hút tự tạo và 1 thẻ cứng đều dính Ketamine.

Số ma túy trên, Dương Đức Thuận khai khoảng 23h45, Thuận liên hệ với một người phụ nữ không biết tên, tuổi hỏi mua 3 viên thuốc lắc và 1/2 chỉ Ketamine với giá 3.000.000 đồng. Sau khi mua được ma túy, Thuận vào phòng và yêu cầu Nguyễn Tạ Tuấn dán báo che cửa kính để không cho người ngoài nhìn vào.

Đối tượng Thuận nghiền 3 viên thuốc lắc rồi cho vào các cốc Coca Cola trên bàn để mọi người cùng sử dụng, còn 1/2 chỉ Ketamine Thuận gọi nhân viên là Đỗ Khắc Hưng vào “xào” cho Thuận. Đối tượng Nguyễn Tạ Tuấn khai làm việc tại quán Karaoke BMW từ năm 2015.

Từ năm 2018, quán bắt đầu cho khách sử dụng ma túy tại quán để thu lợi nhuận cao hơn. Khi khách có nhu cầu, nhân viên sẽ hỏi ý kiến của quản lý là Đỗ Công Hưng hoặc Trần Sỹ Cường sau đó phục vụ đĩa sứ, chỉnh nhạc, dán báo che cửa kính ... phục vụ khách sử dụng ma túy.

Tốp thứ hai đến quán lúc 22h 30' vào phòng Vip 3 gồm 5 người do Phan Ngọc Hoàng liên hệ đặt phòng; Nguyễn Quang Tuấn (SN 1981, ở tòa HH1B, khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là người mua ma túy. Khoảng 22h 30 cùng ngày, Hoàng đến trước liên hệ lấy phòng VIP 3, sau đó lần lượt Tuấn, Hiền, Hùng, Trang đến.

Trước đó Nguyễn Quang Tuấn có nhắn tin cho Hoàng bảo lát nữa có người mang 5 viên thuốc lắc và 1/2 chỉ Ketamine đến thì trả cho người đó 5.000.000đ. Hoàng chờ một lúc thì có một nam thanh niên mang ma túy vào phòng đưa cho Hoàng. Hoàng trả cho anh ta 5.000.000 đồng và bỏ ma túy ra để cả 5 người cùng sử dụng...

Tốp thứ ba đến quán lúc 22h30 được bố trí vào phòng Vip 4 gồm 3 người. Nguồn gốc số ma túy bị thu giữ cũng như người đặt phòng là đối tượng Nam (không rõ tên tuổi địa chỉ) là bạn của Bùi Duy Long (SN 1988, chỗ ở ngõ 94 Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai). Tốp thứ tư đến quán lúc 1h 00”, được bố trí vào phòng Vip 1 gồm 4 người do Tăng Xuân Mạnh đặt phòng.

Khoảng 21h ngày 10/1, Mạnh gọi điện cho bạn tên Hiển, khoảng 28 tuổi, nhà ở khu vực phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội nhưng được giới thiệu gặp một người khác để mua ma túy. Mạnh gọi điện thỏa thuận và được người này đồng ý bán cho Mạnh 3 viên thuốc lắc và 1/2 chỉ Ketamine với giá 3.000.000 đồng và hẹn giao tại địa chỉ 343 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Khoảng 22h cùng ngày, Mạnh đến địa chỉ trên thì gặp một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đi xe máy hiện Honda Wave, Mạnh đưa tiền và nhận 3 viên thuốc lắc cùng nửa chỉ Ketamine sau đó rủ vợ là Vũ Linh Giang cùng các bạn của Giang là Võ Lan Hương và Nguyễn Mai Phương đến quán Karaoke BMW để cùng sử dụng ma túy. Khi đến quán, Mạnh đặt vấn đề sử dụng ma túy tại quán và được đưa vào phòng VIP 1, chờ khoảng 15' sau thì Giang cùng các bạn đến.

Trong lúc Giang, Hương, Phương đang hát thì Mạnh lấy 1 viên thuốc lắc ra bẻ làm đôi rồi cho 1/2 viên vào cốc nước Coca Cola để sử dụng, số ma túy còn lại gồm 2,5 viên; 2 chỉ Ketamine chưa sử dụng hết bị kiểm tra, thu giữ. Phòng hát này do Lý Văn Hùng đảm nhiệm. Từ tháng 10-2019 và biết việc quán cho khách sử dụng ma túy tại quán để thu lợi nhuận chênh lệch.

Khoảng 1h ngày 11/1, Hùng xuống làm việc tại tầng 1 để thay ca cho Nguyên Tạ Tuấn. Khi Hùng mang khăn lạnh, đồ uống vào phòng VIP 1 thì có một khách là nữ giới trong phòng yêu cầu Hùng dán báo che cửa kính để khách sử dụng ma túy, Hùng đồng ý và thực hiện theo yêu cầu của khách.

Đối với hoạt động kinh doanh quá giờ gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội, vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự của quán karaoke, cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị UBND quận Đống Đa có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

