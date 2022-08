Tranh luận về thời hiệu trong kỳ án giết người 41 năm trước

Trên số báo ngày 22-8, liên quan đến kỳ án giết người, cướp của xảy ra 41 năm trước tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, Pháp Luật TP.HCM có đăng tải ý kiến của luật sư (LS) Phan Trung Hoài (là người hỗ trợ pháp lý miễn phí cho con nạn nhân và người bị bắt oan trong vụ án trên). LS Hoài phân tích: Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án với lý do hết thời hiệu truy cứu TNHS và Trương Đình Chi không có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình lẩn trốn sau khi gây án là không bảo đảm căn cứ pháp lý. Bởi Trương Đình Chi sau khi gây án đã cố tình trốn tránh, có quyết định truy nã và trong thời gian bỏ trốn đã phạm tội mới. Do đó, LS cho rằng cần phải tiếp tục khởi tố bị can, tiến hành điều tra, truy tố, xét xử đối với người phạm tội. Trong số báo này, Pháp Luật TP.HCM tiếp tục đăng tải quan điểm của TS Phan Anh Tuấn, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM và nguyên Chánh Tòa Hình sự TAND Tối cao Đinh Văn Quế về vụ việc này.