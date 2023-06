Trang Nemo kháng cáo xin hưởng án treo

Ngày 28-6, theo nguồn tin của PLO, TAND Quận 1 (TP.HCM) đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (thường gọi là Trang Nemo, chủ cửa hàng Trang Nemo), Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương và Phan Hoàng Nam.

Bị cáo Trang và Quy, Khương kháng cáo xin hưởng án treo. Bị cáo Nam kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án chị Phạm Lệ Khanh cũng có đơn kháng cáo đề nghị TAND TP.HCM xem xét bị cáo Trang và đồng phạm có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Trang Nemo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16-6. Ảnh: SONG MAI

Trước đó, ngày 16-6, TAND quận 1, TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trang, Quy, Khương cùng mức án 9 tháng tù và Nam một năm tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

HĐXX cũng nhận định, đối với đề nghị của chị Khanh đề nghị xử lý Trang Nemo và đồng phạm về hành vi cố ý gây thương tích, HĐXX đã từng trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ các thương tích của chị Khanh nhưng VKSND quận 1 vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố. Do giới hạn xét xử nên HĐXX không xem xét vấn đề này.

Theo cáo trạng, Trang Nemo và Trần My mâu thuẫn trong việc bán hàng online nên đã hẹn gặp ở cửa hàng Trang Nemo để giải quyết. Chiều 16-1-2022, chị My cùng chị Phạm Lệ Khanh và Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang để chị My xin lỗi.

Lát sau, chị Khanh vào cửa hàng nói My đi về nên xảy ra cự cãi. Trang liền giật khẩu trang và chửi chị Khanh; còn Quy, Nam và Tuấn (đã chết tại nơi cư trú nên Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã đình chỉ điều tra với bị can) lao vào đánh chị Khanh. Đến khi công an đến mời những người liên quan về trụ sở làm việc thì hai bên tiếp tục cự cãi, đánh nhau. Vụ việc khiến tình hình trật tự trị an trên địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

