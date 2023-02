TPHCM: Bắt gã "phi công" dùng clip "nóng" tống tiền nữ Việt kiều 1,7 tỷ đồng

Sáng 3-2, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết, khoảng 18 giờ 15 ngày 01-02, Đội Cảnh sát Hình sự- Công an quận đã bắt quả tang đối tượng Võ Văn Hùng (SN 1989, ngụ thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” khi Hùng dùng clip “nóng” đe dọa tống tiền chị N.T.S (SN 1978, một Việt kiều Mỹ). Hiện Hùng đang bị Công an quận Gò Vấp tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Võ Văn Hùng thời điểm bị Công an quận Gò Vấp bắt quả tang nhận tiền của chị S

Theo điều tra ban đầu, tháng 10-2020 thông qua mạng xã hội, Hùng đã làm quen với chị S. Hùng sử dụng nick zalo, facebook để trò chuyện với chị này. Sau nhiều lần trò chuyện, Hùng và chị S phát sinh tình cảm. Trong thời gian này, Hùng và chị S chat sex với nhau. Hùng bí mật quay phim lại toàn bộ những clip sex của chị S. Đến tháng 12-2021, do thiếu tiền tiêu xài, Hùng đã gửi cho chị S những hình ảnh tắm khoả thân, clip chat sex của chị S và yêu cầu chị chuyển tiền cho Hùng.

Khi chị S không đồng ý thì Hùng đe dọa sẽ gửi hình ảnh cho bạn bè của chị và tung lên mạng xã hội nhằm uy hiếp tinh thần. Do lo sợ bị tung ảnh, clip nóng lên mạng xã hội và mất uy tín với bạn bè, chị S đã đồng ý chuyển tiền cho Hùng nhiều lần, tổng cộng khoảng hơn 100 lần với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng và 16.000 USD (tổng cộng khoảng 1,7 tỷ đồng).

Đến ngày 01-02-2023, Hùng yêu cầu chị S chuyển cho Hùng 30 triệu đồng và về Việt Nam cho Hùng quan hệ tình dục. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Hùng từ Quảng Trị bay vào TPHCM yêu cầu chị S ra gặp mặt tại quán cà phê trên đường Phan Văn Trị, Phường 10, quận Gò Vấp để lấy số tiền 30 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Gò Vấp đã phát hiện sự việc trên nên tiến hành kiểm tra và bắt quả tang, thu giữ trong người của Hùng chiếc điện thoại bên trong chứa nhiều clip, hình ảnh mà Hùng đã quay lại của chị S để đe dọa, tống tiền.

Bước đầu điều tra, Hùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi cưỡng đoạt tài sản của mình. Hiện Công an quận Gò Vấp đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

