Tội ác lộ diện từ chiếc xe máy đáng ngờ

Phải chăng một trong số những chiếc xe máy mà nghi can đã “nhảy” - (trộm cắp), chính là phần còn lại của một tội ác nào đó mà ta chưa biết? Kinh nghiệm trận mạc, bản lĩnh nghề nghiệp đã giúp những người lính hình sự nhanh chóng tìm ra câu trả lời.

Từ vụ trộm xe trong xóm trọ

Số nhà 20, ngõ 19, đường Nguyễn Trãi (thuộc phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) là một ngôi nhà cho thuê trọ cao 5 tầng khép kín, với cư dân đủ mọi thành phần. Ngày 22/1/2024, Công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo về vụ mất trộm chiếc xe gắn máy hiệu Honda Vision tại khu trọ.

Nạn nhân Linh.

Tiến hành kiểm tra thấy cửa ra vào nhà không hề có dấu hiệu của việc cậy phá. Ngôi nhà này chỉ có một lối ra vào duy nhất và cánh cửa được chủ nhà lắp đặt khóa từ chống trộm. Mặt khác, dưới tầng hầm tòa nhà là nơi để xe có lắp camera an ninh, nhưng thiết bị này dường như đã bị phá hỏng trước khi sự việc xảy ra.

Rà soát toàn bộ camera xung quanh ngôi nhà cho thuê trọ, trinh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân thu được hình ảnh của đối tượng đang điều khiển chiếc xe bị mất đi từ cổng nhà trọ đi ra. Tên trộm cao khoảng 1m70, đeo khẩu trang, mặc áo trùm kín đầu, trước khi rời đi hắn còn dựng xe khóa cổng lại.

Những tình tiết này đã đưa các trinh sát tới nhận định kẻ trộm xe rất có thể là một trong số những người khách đang thuê trọ ở đây.

Trung tá Đỗ Xuân Trung - (Đội trưởng Đội CSHS, Công an quận Thanh Xuân) cho biết: “Vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán vừa qua cũng như trong dịp Tết, trên địa bàn quận Thanh Xuân và các quận giáp ranh nổi lên thủ đoạn trộm cắp mới, đó là kẻ gian núp dưới vỏ bọc khách đi thuê nhà trọ, sau đó lợi dụng sơ hở của những người ở xóm trọ để trộm cắp tài sản. Vào thời điểm tháng 2, chúng tôi đã rà soát và dựng đối tượng nghi vấn gây ra một số vụ trộm cắp xe máy và một số tài sản khác ở xóm trọ”.

Tiến hành rà soát, sàng lọc cư dân xóm trọ, trích xuất dữ liệu camera và lấy lời khai nhân chứng, các trinh sát đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn gây ra vụ trộm cắp chiếc xe Vision là Hoàng Minh Hào - (sinh năm 2004, trú tại Thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Nhiệm vụ đặt ra lúc này là phải khẩn trương truy tìm được đối tượng để làm rõ vụ trộm này.

Qua nắm tình hình xác định Hào không có công ăn việc làm và thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Sau khi vụ trộm xảy ra, đối tượng không quay lại nhà trọ. Những người quen biết với đối tượng đều không biết Hào đã đi đâu.

Đối tượng Hoàng Minh Hào tại cơ quan điều tra.

Trung tá Luyện Huy Hoàng - (Phó đội trưởng Đội CSHS, Công an quận Thanh Xuân) kể: “Trước Tết Nguyên đán, chúng tôi đã ba lần về thị trấn Kép để xác minh, truy tìm Hào nhưng đối tượng không xuất hiện ở địa phương. Tiến hành rà soát hiện trường theo hướng tẩu thoát của Hào sau khi trộm cắp xe máy, đã dựng được hướng đi của đối tượng từ Thanh Xuân và ra đến khu vực gần bến xe Mỹ Đình. Tại đây đối tượng đã thuê nhà nghỉ ở phía sau bến xe Mỹ Đình trong một ngày, sau đó lại thay đổi chỗ ở, tiếp tục thuê các nhà nghỉ khác và không có nơi nào là đối tượng thuê nhà nghỉ đến 2 ngày. Sau đó mất dấu đối tượng”.

Nghiên cứu dữ liệu camera thu được, thấy Hào chủ yếu đi bộ chứ không đi bằng xe máy. Do đó, có nhiều khả năng y đã cầm cố hoặc bán chiếc xe máy là tang vật vụ án và đang tiếp tục săn tìm mục tiêu mới.

“Đến mùng 9 Tết Nguyên đán, qua công tác nắm tình hình, các mũi trinh sát của chúng tôi phát hiện thông tin Hào đã xuất hiện ở địa bàn Cầu Diễn (gần Nhổn) và xung quanh khu vực Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, quận Bắc Từ Liêm. Đối tượng đang sử dụng xe máy Vision, khả năng là tang vật của vụ án xảy ra ở khu nhà trọ. Lập tức chúng tôi cử 3 tổ công tác tiến hành bao vây xung quanh trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội rồi tổ chức truy xét, tìm kiếm đối tượng. Đến 12h30 ngày 19/2/2024 thì tìm được Hào, chúng tôi đưa đối tượng về cơ quan điều tra để đấu tranh, làm rõ vụ án” - Trung tá Hoàng cho biết thêm.

Lời “nói dối quanh”

Tại Công an quận Thanh Xuân, Hào khai báo khá rõ ràng, rành mạch về vụ trộm cắp xe máy ở xóm trọ, phù hợp với các tài liệu chứng cứ cơ quan điều tra đã thu thập được. Lý giải động cơ gây án là vì không có việc làm, không có tiền đóng nhà trọ nên đã nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe máy dựng ở dưới hầm để xe của nhà trọ này. Ngày 22/1/2024 phát hiện chiếc Honda Vision màu đen không khóa cổ khóa càng, Hào dùng vam phá khóa rồi mang đi cầm cố lấy 10 triệu đồng rồi đến khu vực Mỹ Đình thuê nhà nghỉ ở đó. Đến trưa ngày 25/1, Hoàng Minh Hào bắt xe khách đi Hà Tĩnh chơi Tết nên các trinh sát mất dấu đối tượng cho đến khi Hào trở lại ở khu vực Bắc Từ Liêm thì bị bắt.

Vụ án tưởng chừng khép lại chóng vánh với lời khai thú nhận tội phạm trôi chảy của thủ phạm, nhưng không. Kiểm tra chiếc xe máy Honda Vision màu đen thu giữ khi bắt giữ đối tượng, hàng loạt những điểm nghi vấn, bất minh đã lộ diện khiến các trinh sát nghĩ đến khả năng đã có một tội ác xảy ra liên quan đến chiếc xe này.

Trung tá Hoàng kể: “Chiếc xe máy Vision đối tượng Hào sử dụng khi bị bắt giữ có đặc điểm tương đối giống với tang vật vụ trộm ở xóm trọ tại phường Thượng Đình, nhưng khi kiểm tra số khung, số máy thì xác định đó không phải là chiếc xe này. Kiểm tra kĩ màu sơn gốc của xe là màu sơn đỏ, nhưng đã được dán decan ngoài thành màu đen, xe cũng không đeo biển kiểm soát. Khi chúng tôi hỏi về nguồn gốc chiếc xe máy này thì đối tượng Hào tỏ ra lúng túng, loanh quanh, bảo rằng xe mượn của người chị xã hội. Tiến hành kiểm tra giấy tờ mang theo người của đối tượng, phát hiện một bộ giấy tờ mang tên một người phụ nữ là Lê Thị Thùy Linh - (sinh năm 2003, có HKTT tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Hiện trường vụ án.

Nhớ lại những tình tiết trong cuộc đấu tranh xét hỏi Hoàng Minh Hào, Thiếu tá Nguyễn Văn Hà - Đội CSHS, Công an quận Thanh Xuân kể khi hỏi đến nguồn gốc chiếc xe máy Vision không đeo biển kiểm soát, cùng giấy tờ tùy thân mang tên chị Lê Thị Thùy Linh thì thái độ khai báo của Hào thay đổi: “Đối tượng biểu hiện suy nghĩ rất căng thẳng rồi kêu là mệt, xin cho nghỉ một lát. Tiếp tục buổi xét hỏi, Hào khai xe là do chị Linh cho mượn, vì trước tết không có chỗ gửi trong khi chị phải về quê. Nhưng khi điều tra viên hỏi đến việc tại sao chị Linh cho mượn xe máy kèm theo cả giấy tờ tùy thân của chị Linh (gồm 2 căn cước công dân và bằng lái xe máy A1, 3 thẻ ngân hàng - là những thứ thu được trên người đối tượng khi bắt giữ), thì Hào lúng túng, bắt đầu khai báo quanh co. Lúc thì nói là chị Linh đưa cho mượn, lúc lại khai là số giấy tờ trên để trong cốp xe. Về quan hệ với chị Linh, lúc thì Hào khai là quen trực tiếp, lúc lại nói là người quen của người yêu chị. Nói về việc chiếc xe này nguyên bản màu đỏ, sao lại dán decan màu đen, Hào giải thích chủ xe (chị Linh) đồng ý cho anh ta làm việc này vì nam giới không thích màu đỏ nguyên bản.

Tội ác lộ diện

Những chi tiết đầy mâu thuẫn trong lời khai của Hào khiến các trinh sát nghĩ đến việc “nói dối quanh” của đối tượng. Và đây chính là những điểm nghi vấn mấu chốt để họ tiếp tục đi sâu xác minh làm rõ.

Tại Thanh Hóa, tổ xác minh của Đội CSHS - Công an quận Thanh Xuân báo về một thông tin quan trọng, rằng ông Lê Xuân Sáu (ở thôn Thành Thắng, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, là bố đẻ của chị Linh) đã trình báo về việc con gái bị mất tích. Gia đình cho biết chị Linh có thói quen gọi điện liên lạc hàng ngày về gia đình, nhưng từ sáng mùng 6 Tết, chị Linh ra Hà Nội thì gia đình bặt tin chị. Đến tối mùng 8 Tết, ông Sáu nhận được cuộc gọi từ một người bạn ở cùng trọ với chị Linh về việc chiều mùng 7 Tết chị Linh ra khỏi nhà đi đâu đến tận thời điểm tối mùng 8 Tết chưa thấy về.

Nhận thấy những dấu hiệu “khét lẹt” về sự liên quan của đối tượng Hào với vụ mất tích bí ẩn của chị Linh, các trinh sát hình sự quận Thanh Xuân đã tung quân rà soát camera trên các cung đường có thể chị Linh đã đi trước khi bị mất tích. Kết quả đúng như dự đoán, khi một số camera đã thu được hình ảnh đối tượng Hào xuất hiện tại khu nhà trọ mà chị Linh làm quản lý.

Lúc này, nội dung cuộc đấu tranh bắt đầu xoay quanh vụ mất tích của chị Lê Thị Thùy Linh. Trước những chứng cứ khoa học, khách quan, được thu thập qua phương tiện điện tử (camera), cùng bản lĩnh trận mạc và nghiệp vụ xét hỏi sắc sảo của lính hình sự Thủ đô, Hào không thể phủ nhận sự “dính líu” của mình với vụ mất tích của chị Linh và cúi đầu khai nhận về tội ác man rợ của mình. Theo đó, sáng ngày 16/2/2024, Hào lên mạng Facebook tìm kiếm nhà trọ (vẫn với mục đích thuê trọ rồi trộm cắp tài sản). Tại đây, Hào tiếp cận thông tin rao cho thuê trọ của chị Linh - (là người làm thuê cho một chủ trọ, có nhiệm vụ rao thông tin cho thuê trọ trên mạng). Hai người hẹn gặp nhau tại nhà số 1, hẻm 79/40/14 đường Cầu Giấy để xem phòng trọ. Khoảng 20h30 cùng ngày, Hào gặp chị Linh tại nhà trọ nêu trên để đặt cọc tiền thuê nhà và được dẫn lên phòng 302, tầng 3 để xem phòng.

Trong lúc tiếp xúc, thấy chị Linh có 2 chiếc điện thoại và một chiếc xe máy nên Hào nảy sinh ý định cướp tài sản. Nhân lúc nạn nhân sơ hở, Hào đã dùng tay bóp cổ nạn nhân rồi lôi vào trong phòng. Thấy nạn nhân đã bất động, Hào thực hiện hành vi giao cấu. Sau khi thỏa mãn thú tính, Hào lấy xe máy cùng tài sản khác của chị Linh rồi bỏ đi.

Căn cứ lời khai của hung thủ, lực lượng CSHS tiến hành kiểm tra hiện trường, phát hiện thi thể nạn nhân Lê Thị Thùy Linh được giấu trong tủ bếp. Trên sàn nhà vẫn còn quần áo, tư trang của nạn nhân; trên chiếc đệm qua khám nghiệm thu được dấu vết tế bào của hung thủ để lại. Kết quả giám định, truy nguyên đồng nhất xác định chính đối tượng Hào đã thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Trung tá Phùng Huy Thái - (Phòng KTHS, Công an TP Hà Nội) kể: “Kết quả khám nghiệm hiện trường và kết luận giám định dấu vết thu được hoàn toàn phù hợp với lời khai của đối tượng, cho phép xác định đối tượng đã sát hại nạn nhân và kéo nạn nhân lên trên giường để thực hiện hành vi giao cấu. Kết quả giám định ADN đủ cơ sở khoa học xác định đối tượng Hào đã có hành vi giao cấu với nạn nhân, diễn biến sự việc đúng như lời khai nhận tội của đối tượng”.

Theo Trung tá Đỗ Xuân Trung, qua vụ án này, bài học rút ra đối với những người phụ nữ làm nghề môi giới nhà đất, bất động sản, môi giới cho thuê nhà. Đó là phải nâng cao ý thức cảnh giác khi thực hiện các giao dịch vào buổi tối, ban đêm. Vì trong bối cảnh đêm tối, ở những không gian riêng tư, không có sự trợ giúp từ bên ngoài, họ rất dễ trở thành nạn nhân của tội phạm.

