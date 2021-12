Tòa án triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng đến phiên xử vụ "Cưỡng đoạt tài sản"

Thứ Ba, ngày 21/12/2021 16:23 PM (GMT+7)

Bà Nguyễn Phương Hằng được Tòa án nhân dân TP Thủ Dầu Một triệu tập với tư cách là bị hại trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ngày 21/12, TAND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) thông tin đã gửi giấy triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) đến tham gia phiên xét xử sơ thẩm vào chiều 29/12.

Bà Phương Hằng đến tòa với tư cách là bị hại trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”. Được biết, cách đây khoảng 4 tháng, Mai Xuân Cường (SN 1990, ngụ TP.HCM) có hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” của bà Nguyễn Phương Hằng và bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Thủ Dầu Một truy tố.

Trước đó, giữa tháng 8, Mai Xuân Cường có nhắn tin cho bà Nguyễn Phương Hằng và nói rằng sẽ phối hợp để cùng đối phó với một người phụ nữ. Tuy nhiên, bà Hằng từ chối lời đề nghị. Sau đó, Cường tiếp tục nhắn tin nói bà Hằng chuyển cho 2 triệu đồng nếu không sẽ quậy phá. Do không được đồng ý từ bà Hằng nên Cường tiếp tục hạ giá xuống còn 500 nghìn đồng.

Sau đó, bà Hằng chuyển khoản cho Cường số tiền 2 triệu đồng như lời đề nghị ban đầu. Sau khi chuyển tiền, bà Hằng đến công an tố giác tội phạm. Công an TP Thủ Dầu Một đã tiến hành điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Xuân Cường để điều tra.

