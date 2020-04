Tình tiết quan trọng vụ thi thể chưa rõ danh tính ở Bình Chánh

Chủ Nhật, ngày 26/04/2020 09:37 AM (GMT+7)

Qua trích xuất camera an ninh, công an phát hiện trước khi tử vong, nạn nhân đã chở nam thanh niên lưu thông trên đường Trần Hải Phụng, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Ngày 26-4, VKSND huyện Bình Chánh (TP HCM) cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Bình Chánh, các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM, VKSND TP HCM lấy lời khai nhân chứng, làm rõ các mối quan hệ và nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông được người dân phát hiện tử vong trên bờ kênh ở ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin mới nhất, công an đã trích xuất camera, phát hiện trước khi tử vong thì chiều 24-4, nạn nhân chở một thanh niên trên đường Trần Hải Phụng (huyện Bình Chánh). Cũng từ camera an ninh, công an phát hiện nạn nhân và nam thanh niên xảy ra xô xát; sau đó nam thanh niên lấy xe máy của nạn nhân bỏ chạy.

Đến chiều tối cùng ngày, người dân phát hiện nạn nhân tử vong ở đường nội bộ tổ 3 thuộc ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân tử vong do nhiều vết đâm, cách tử thi khoảng 20 mét có dao nhọn.

