Tin mới vụ hotgirl chuyển giới “tranh thủ” bán dâm lúc vắng người tình

Thứ Hai, ngày 04/06/2018 20:15 PM (GMT+7)

Tin nóng Sự kiện:

Với ngoại hình xinh như hotgirl lại biết nhảy múa nên Nhựt được nhiều đàn ông theo đuổi.

Trần Quang Nhựt sau khi chuyển giới xinh như hotgirl.

Ngày 4/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đã khởi tố bị can Trần Quang Nhựt (SN 1995, trú tại quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về hành vi môi giới mại dâm.

Theo điều tra ban đầu, năm 2014 Nhựt sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới và hồi hương trong hình hài một phụ nữ gợi cảm cùng gương mặt đẹp. Sau đó, Nhựt tới các quán bar ở TP.Cần Thơ làm vũ công nhảy múa kiếm tiền.

Với ngoại hình xinh như hotgirl lại biết nhảy múa, Nhựt được nhiều đàn ông theo đuổi. Tuy nhiên sau đó, Nhựt rời Cần Thơ ra đi các thành phố khác hành nghề vũ công và để không ai biết mình là người chuyển giới.

Khoảng 4/2018, Nhựt ra Hà Nội và có quan hệ tình cảm với một người đàn ông. Trong lúc người tình đang đi công tác, Nhựt nhận được cuộc điện thoại của một người quen tên M rủ đi “ngủ qua đêm”. Trong lúc thiếu tiền, Nhựt đồng ý bán dâm cho anh M.

Anh M nhờ Nhựt gọi thêm một người nữa vì có bạn đi cùng. Nhựt nhận lời và thỏa thuận giá mua dâm mỗi người là 3,5 triệu đồng. Nhựt sau đó gọi điện rủ cô gái tên Thúy (đã đổi tên) đi bán dâm cùng mình.

Khoảng 23h cùng ngày, anh M và bạn đi đến nhà nghỉ M.H ở phường Cổ Nhuế 1 thuê phòng 302 và 402 rồi thông báo cho Nhựt biết.

Ít phút sau, Nhựt và Thúy tới nhà nghỉ gặp hai “khách làng chơi”. Tại đây, anh M đã đưa cho Nhựt 7 triệu đồng tiền mua dâm đã thỏa thuận trước. Ngoài ra, anh M còn đưa thêm cho Nhựt 400.000 đồng là tiền công Nhựt gọi hộ gái bán dâm. Sau đó, Nhựt và Thúy theo hai vị khách vào phòng “vui vẻ”.

Trong lúc, hai cặp đôi đang mua bán dâm thì bị tổ công tác Công an phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) kiểm tra, bắt quả tang.

Khai báo ban đầu với cảnh sát, Nhựt nói mình tên Trần Thu Thảo, đồng thời thừa nhận là người đã môi giới cho Thúy đi bán dâm cùng mình. Công an phường Cổ Nhuế 1 đã lập hồ sơ, chuyển Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục điều tra.

Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ thụ lý vụ án bất ngờ phát hiện Nhựt là người chuyển giới và có giấy xác nhận chuyển giới do Thái Lan cấp.