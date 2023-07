Tin mới vụ chặn cầu Rạch Miễu, bắt 31 đối tượng cùng nhiều súng đạn

Thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, lúc 00 giờ 35 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Công an TP. Mỹ Tho phối hợp Công an tỉnh Bến Tre tổ chức tuần tra kiểm soát, chốt chặn, bắt giữ 31 đối tượng có hành vi tàng trữ súng, hung khí.

Hầu hết các đối tượng cư trú trên địa bàn các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Hậu Giang, đi trên 6 xe ô tô từ Bến Tre sang Tiền Giang.

Hiện trường cầu Rạch Miễu, nơi Công an tỉnh Tiền Giang vây bắt các đối tượng.

Theo lời khai của các đối tượng, do có mâu thuẫn với 1 nhóm đối tượng khác cư trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong việc cho vay và vay mượn nợ nên chúng hẹn gặp để đánh nhau.

Địa điểm chúng hẹn để gặp nhau là 1 khu đất trống gần khu vực Bệnh viện Quân y 120, trên địa bàn phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, trên đường đi, chúng đã bị phát hiện và các lực lượng phối hợp đã kịp thời ngăn chặn, bắt giữ.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Trọng Tín.

Tại thời điểm trên, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 4 khẩu súng, 25 viên đạn, 1 quả nổ tự chế, 1 bình xịt hơi cay, 1 áo khoác lót chống đạn, 5 dao bấm, 2 túi ni lông chứa chất bột (nghi là ma túy), 11 điện thoại di động, 6 xe ô tô và 1 giấy tờ có liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

