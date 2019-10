Tin mới nhất vụ chủ trại vịt đâm vợ trẻ tử vong

Thứ Ba, ngày 01/10/2019 08:38 AM (GMT+7)

Sau cuộc nhậu với bạn bè, Trần Văn Dũng, một chủ trại vịt giàu có ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An, về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với vợ. Trong cơn say, Dũng dùng dao đâm vợ trọng thương dẫn đến tử vong trước mặt con thơ.

Hiện trường vụ án là căn nhà bề thế của chủ trại vịt giàu có.

Chiều 30/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bị can, ra lệnh tạm giam Trần Văn Dũng, SN 1972, ngụ ấp Tấn Long, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, Long An về tội Giết người.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 25/9, Trần Văn Dũng, chủ một trại vịt giàu có tiếng ở xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, trở về nhà sau đi nhậu cùng bạn ở một quán trên địa bàn huyện Bến Lức.

Khi về đến nhà ở xã Thanh Phú, Dũng và vợ là chị Trần Thị B. (thường gọi là N., SN 1989) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau to tiếng. Sau đó, Dũng dùng dao đâm vợ trọng thương trước mặt con nhỏ.

Dù con của Dũng la hét kêu cứu, nhưng do nhà rộng cách xa trại vịt nên không ai hay biết.

Sau khi đâm vợ, Dũng lo sợ và lấy xe chở vợ ra bệnh viện Đa khoa huyện Bến Lức cấp cứu. Thế nhưng, vết thương quá nặng người vợ tử vong tại bệnh viện. Biết tin vợ tử vong, Dũng tự thú tại Công an huyện Bến Lức.

Nhận được tin báo, Công an xã Thanh Phú có mặt bảo vệ hiện trường.

Đồng thời, lực lượng Công an huyện Bến Lức có mặt tại hiện trường phối hợp cùng phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Long An tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo tìm hiểu của PV, thông qua nhân viên của trại vịt do Dũng làm chủ, ngày thường, vợ chồng Dũng cũng không có biểu hiện nào cho thấy có khả năng xảy ra án mạng.

Hai người thường gọi nhau "anh - em" rất ngọt ngào, nhưng khi ông Dũng có rượu vào thì trời long đất lở.

Cũng theo nhân viên của trại vịt, mỗi lần, ông Dũng có rượu trong người thì ông không còn là chính mình. Nhân viên thường xuyên chứng kiến và nghe hai người cãi nhau. Các nhân viên cũng tham gia can ngăn hai người mấy lần.

Trại vịt rộng lớn của chủ trại vịt đâm vợ trước mặt con.

Ngoài ra, Dũng cũng giàu có và nổi tiếng ở địa phương về khối tài sản kếch xù.

Theo tìm hiểu thực tế, Dũng sở hữu một ngôi nhà cao tầng được "điểm tô" bằng cánh cổng "bọc đồng" sang trọng như cổng cung điện nằm ngoài mặt tiền đường.

Phía sau ngôi nhà, Dũng còn sở hữu một xưởng sản xuất có diện tích khá rộng. Phía sau xưởng, Dũng mở một trại vịt rộng vài hecta.

Trước lúc đi đầu thú, Dũng đã sắp xếp công việc trại vịt và nhờ anh trai quản lý, nên đến nay trại vẫn hoạt động bình thường.