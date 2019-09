Khối tài sản "khủng" của ông chủ trại vịt sát hại vợ trẻ

Thứ Sáu, ngày 27/09/2019 19:00 PM (GMT+7)

Trước khi gây ra thảm án, Dũng được biết đến như một ông chủ làm ăn phát đạt, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Ngoài trại vịt, đối tượng còn nắm trong tay một xưởng sản xuất cùng diện tích đất rộng lớn.

Ngày 27/9, một cán bộ Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra vụ việc Trần Văn Dũng (thường gọi Dũng vịt, SN 1972, ngụ xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) nghi sát hại vợ là Trần Thị B. (thường gọi N., SN 1989, cùng ngụ tại địa phương) tại nhà riêng.

Cùng ngày, PV đã đến hiện trường xảy ra vụ án mạng thương tâm. Tại đây, người dân nơi đây vẫn chưa thôi bàn tán xôn xao về vụ việc. Nhiều người cho biết, không hiểu vì sao một người hết sức thành đạt, có cơ ngơi, tài sản đáng mơ ước như Dũng lại có thể gây ra vụ việc đau lòng đến vậy.

Ngôi nhà 2 tầng khang trang của đối tượng Dũng nằm trên mặt tiền đường. Đây cũng là hiện trường vụ án mạng thương tâm. (Ảnh: Hà Nguyễn).

Theo sự hướng dẫn của người dân, PV có mặt trước ngôi nhà 2 tầng được xây kiên cố theo kiến trúc hiện đại, sang trọng. Nơi đây chính là hiện trường của vụ việc đau lòng. Ngôi nhà đã cửa đóng then cài, nhưng văn phòng nhỏ được cho là khu vực điều hành công việc kinh doanh của trại vịt vẫn mở cửa.

Trao đổi với PV, nhân viên tại đây xác nhận có vụ việc Dũng sát hại vợ rồi đến công an đầu thú. Cũng theo người này, trước khi đầu thú, Dũng đã bàn giao lại sổ sách, công việc tại trại vịt cho người thân.

Xưởng sản xuất của gia đình Dũng. (Ảnh: Hà Nguyễn).

Tài sản của Dũng không chỉ là ngôi nhà cao tầng được "điểm tô" bằng cánh cổng "bọc đồng" sang trọng như cổng cung điện nằm ngoài mặt tiền đường. Người dân địa phương cho biết, Dũng còn sở hữu một trại vịt và xưởng sản xuất có diện tích khá rộng.

Xa hơn về phía xưởng sản xuất là trại vịt của Trần Văn Dũng. Trại được xây dựng trên diện tích rộng nhiều ha. (Ảnh: Hà Nguyễn).

Tiếp tục di chuyển về phía sau xưởng này, PV nghe thấy tiếng vịt kêu ầm ĩ. Những người dân câu cá tại con kênh bên đường cho biết, đó chính là tiếng vịt kêu từ trại vịt chứa cả ngàn con của Trần Văn Dũng. Trang trại được quây bằng tôn xanh, lưới rào B40 được xây dựng trên diện tích đất rộng nhiều ha.

Được biết, diện tích đất này cũng thuộc sở hữu của Dũng. Trong khuôn viên trại vịt còn có một ngôi nhà được xây dựng theo kiểu biệt thự nhà vườn sang trọng.

Hiện tại, trại vịt vẫn hoạt động, các xe tải chở vịt của Dũng ra vào thường xuyên, nhiều nhân viên nam vẫn làm việc bình thường.

Trong khuôn viên trại vịt, Dũng còn xây dựng căn nhà theo kiểu biệt thự nhà vườn sang trọng. (Ảnh: Hà Nguyễn).

Trao đổi với PV, các nhân viên tại đây cho biết, họ đã nghe tin ông chủ sát hại vợ rồi ra đầu thú, nhưng sự tình như thế nào thì không nắm rõ. Họ rất buồn và tiếc cho hai vợ chồng ông chủ. Bởi, cả hai đang trong lúc làm ăn thịnh vượng, nắm giữ khối tài sản nhiều người mơ ước, vậy mà Dũng lại tự đẩy mình vào tù tội, gia đình tan nát.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 25/9, Trần Văn Dũng trở về nhà sau đi nhậu cùng bạn ở một quán trên địa bàn huyện Bến Lức.

Khi về đến nhà ở xã Thanh Phú, Dũng và vợ xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau to tiếng. Sau đó, Dũng dùng dao đâm vợ trọng thương trước mặt con nhỏ.

Dù con của Dũng la hét kêu cứu nhưng do nhà rộng cách xa trại vịt nên không ai hay biết.

Sau khi đâm vợ, Dũng lo sợ và lấy xe chở vợ ra bệnh viện Đa khoa huyện Bến Lức cấp cứu. Thế nhưng, vết thương quá nặng người vợ tử vong tại bệnh viện. Biết tin vợ tử vong, Dũng đến tự thú tại Công an huyện Bến Lức.

Nhận được tin báo, Công an xã Thanh Phú có mặt bảo vệ hiện trường. Đồng thời, lực lượng Công an huyện Bến Lức có mặt tại hiện trường phối hợp cùng phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Long An tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.