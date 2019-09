Nhân viên trại vịt tiết lộ về tính tình kỳ lạ của ông chủ nghi sát hại vợ trẻ

Thứ Sáu, ngày 27/09/2019 12:00 PM (GMT+7)

Bình thường, hai vợ chồng thường gọi nhau "anh - em" rất ngọt ngào, nhưng khi ông Dũng có rượu vào thì "trời long đất lở".

Liên quan đến vụ nghi án chủ trại vịt đâm vợ tử vong trước mặt con, PV đã tìm về ấp Tấn Long, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để tìm hiểu thêm thông tin.

Một nhân viên thân cận của hai vợ chồng ông Trần Văn Dũng (thường gọi là Dũng vịt, SN 1972, ngụ ấp Tấn Long) và vợ Trần Thị B. (thường gọi là N., SN 1989) cho biết: "Về nguyên nhân vụ việc, tôi cũng không rõ. Hiện nay, mọi người đều về quê lo hậu sự cho chị N. nên cũng không có ai để tìm hiểu".

"Bình thường, vợ chồng ông Dũng cũng không có biểu hiện nào cho thấy có khả năng xảy ra án mạng. Hai người thường gọi nhau "anh - em" rất ngọt ngào, nhưng khi ông Dũng có rượu vào thì "trời long đất lở". Theo tôi biết, lúc gây án, ông Dũng đã uống say", người nhân viên này chia sẻ.

Cũng theo người này, mỗi lần ông Dũng có rượu trong người thì ông không còn là chính mình. Nhân viên tại trại vịt thường xuyên chứng kiến và nghe hai người cãi nhau. Các nhân viên cũng tham gia can ngăn hai người mấy lần.

Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Hà Nguyễn).

"Người nhà chị N. có bảo chị ly hôn, nhưng thương mấy đứa con nên chị ấy cố gắng. Ông xỉn vô là kiếm chuyện với vợ. Mỗi lần ông đi nhậu về, chị N. đều dỗ ngọt, nói chồng đi ngủ nhưng đều bị chửi bới, đánh đập.

Biết rượu vào thì bản tính thay đổi. Thế nhưng, khổ nỗi, ông lại hay tiếp khách, mà tiếp khách thì phải nhậu. Một tháng, ông nhậu hết 21 ngày. Sáng ra đường, chiều thế nào cũng say xỉn trở về", nhân viên này nhớ lại.

Cũng theo các nhân viên tại trại vịt, sáng 25/9, ông Dũng đi đâu đó không rõ. Đến 12h cùng ngày, ông có quay về nhà. Sau đó, ông đi nhậu đến hơn 17h30, khi họ ra về, ông vẫn chưa về nhà.

"Tôi vừa về tới nhà, loay hoay khoảng hơn 18h30 cùng ngày thì nghe người ta điện thoại báo nhà chị N. có án mạng. Tôi chạy tới nhà thì công an đang khám nghiệm hiện trường", người nhân viên cho biết thêm.

Công nhân của trại vịt vẫn hoạt động bình thường sau khi án mạng xảy ra tại nhà ông chủ.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 25/9, Trần Văn Dũng trở về nhà sau đi nhậu cùng bạn ở một quán trên địa bàn huyện Bến Lức.

Khi về đến nhà ở xã Thanh Phú, Dũng và vợ xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau to tiếng. Sau đó, Dũng dùng dao đâm vợ trọng thương trước mặt con nhỏ.

Dù con của Dũng la hét kêu cứu nhưng do nhà rộng cách xa trại vịt nên không ai hay biết.

Sau khi đâm vợ, Dũng lo sợ và lấy xe chở vợ ra bệnh viện Đa khoa huyện Bến Lức cấp cứu. Thế nhưng, vết thương quá nặng người vợ tử vong tại bệnh viện. Biết tin vợ tử vong, Dũng tự thú tại Công an huyện Bến Lức.

Nhận được tin báo, Công an xã Thanh Phú có mặt bảo vệ hiện trường. Đồng thời, lực lượng Công an huyện Bến Lức có mặt tại hiện trường phối hợp cùng phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Long An tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện, cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.