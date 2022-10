Tín dụng đen Bình Phước cho vay với lãi suất lên đến 1460%/năm

Các đối tượng dùng vũ lực, hung khí để đòi nợ, đe dọa sẽ đánh đập nếu báo công an và nói rằng đã lo lót hết công an để người dân không dám trình báo và hợp tác với cơ quan chức năng.

Ngày 12-10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa triệt phá 10 nhóm hoạt động "tín dụng đen".

Trước đó, công an nhận đơn cầu cứu của nhiều người dân về việc bị các nhóm tín dụng đen liên tục chửi bới, đe dọa đánh đập, khủng bố tinh thần để buộc phải trả các khoản vay với lãi suất "cắt cổ".

Sau 2 tuần điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TP Đồng Xoài, huyện Chơn Thành và huyện Đồng Phú, Công an các tỉnh Thanh Hóa, Đắk Nông, Lâm Đồng đồng loạt triển khai các lực lượng triệt phá 10 nhóm "tín dụng đen". 25 đối tượng hầu hết có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Thanh Hóa và Hải Phòng bị bắt giữ.

Cơ quan công an xác định các nhóm đối tượng thường cho vay góp với số tiền từ 2 triệu đồng đến 50 triệu đồng, mức lãi suất từ 365%/năm đến 1460%/năm.

Khi người vay không có tiền trả hoặc trả chậm, nhóm đối tượng này gọi điện hăm dọa, theo dõi, thường xuyên túc trực tại nhà riêng hoặc nơi làm việc của họ gây ồn ào; dùng vũ lực, hung khí để đòi nợ, đe dọa sẽ đánh đập nếu báo công an và nói rằng đã lo lót hết công an để người dân sợ không dám trình báo và hợp tác với cơ quan chức năng.

Tổng số tiền các đối tượng đã cho vay là gần 9,4 tỉ đồng với 584 người vay và 1.752 lượt vay. Tổng số tiền thu lợi bất chính lên tới hơn 3,2 tỉ đồng.

Hiện công an đã làm việc, đối chiếu được 86 người vay.

Ngoài vụ trên, tính từ đầu năm đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố 8 vụ án, khởi tố 17 bị can về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Trong đó đã tạm giam 15 bị can, cho tại ngoại 2 bị can; 5 đối tượng đang tiếp tục củng cố chứng cứ chứng minh hành vi đồng phạm ; 1 vụ 1 đối tượng đang củng cố hồ sơ để khởi tố; 1 vụ 2 đối tượng lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc liên quan đến các nhóm tín dụng đen.

