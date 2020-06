Tìm thấy thi thể cháu bé 5 tuổi trong căn nhà hoang sau 2 ngày mất tích

Thứ Ba, ngày 09/06/2020 21:09 PM (GMT+7)

Cơ quan chức năng vừa tìm thấy thi thể bé trai sau hai ngày mất tích trong căn nhà hoang ở khu rừng.

Hình ảnh cháu bé gia đình cung cấp.

Tối 9/6, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tam (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể cháu Hà Trần Văn Đ. (5 tuổi, trú xã Quỳnh Tam) mất tích đã 2 ngày trong căn nhà hoang cách nhà 10km. Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu đang phối hợp cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

"Khu vực rừng này là của Tổng đội thanh niên xung phong thuộc địa bàn huyện Yên Thành, cách nhà cháu bé khoảng 10km. Đến tối 9/6, cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm điều tra vụ việc", lãnh đạo xã Quỳnh Tam nói.

Trước đó, chiều 7/6, cháu Hà Trần Văn Đ. (5 tuổi, trú xã Quỳnh Tam) xin bố mẹ sang nhà hàng xóm cách nhà chừng 300m để chơi. Đến tối cùng ngày, không thấy cháu Đ. về nhà, gia đình tá hỏa đi tìm khắp nơi nhưng không được nên đã trình báo cơ quan công an.

2 ngày qua, hàng trăm người dân phối hợp với cơ quan chức năng tỏa tìm kiếm cháu Đ. khắp nơi. Đến chiều 9/6, mọi người đã phát hiện cháu Đ. đã tử vong trong căn nhà hoang ở khu vực rừng cách nhà khoảng 10km.

Được biết, cháu Đ. là con trai thứ 3 trong gia đình. Bố cháu Đ. là Hồ Văn Tụ bị đau ốm nên nhiều năm nay không đi làm được khiến cuộc sống gia đình khó khăn.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

