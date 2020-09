Tiếp viên nữ thoát y nhảy múa với khách trong quán karaoke ở Biên Hòa

Chủ Nhật, ngày 06/09/2020 16:00 PM (GMT+7)

Bên ngoài cơ sở karaoke tắt đèn, khóa cửa như không hoạt động nhưng bên trong các phòng hát, các tiếp viên thoát y “múa lửa” phục vụ khách.

Ngày 6/9, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, làm rõ vi phạm trong hoạt động kinh doanh tại cơ sở doanh karaoke Dòng Đời (My Way, khu phố 2, phường Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai).

Trước đó, vào lúc 21h30 ngày 5/9, Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người - phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an thành phố Biên Hoà và Công an phường Tân Tiến kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Dòng Đời (My Way).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở karaoke có 4 phòng đang hoạt động, trong đó bắt quả tang có 2 nhân viên nữ trong tình trạng thoát y hoàn toàn và 3 nhân viên nữ không mặc áo đang nhảy múa với khách.

Để đối phó với cơ quan chức năng, cơ sở karaoke Dòng Đời tắt đèn bên ngoài và khoá cửa chính, nhưng tiếp khách bên trong.

Tổ công tác lập biên bản và lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

