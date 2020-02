Quán karaoke cho khách và tiếp viên nữ phê ma tuý với nhau

Ngày 2/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phát hiện quán karaoke cho khách và tiếp viên tổ chức phê ma tuý với nhau.

Theo điều tra, tối 1/2, trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bộ Công an kiểm tra đột xuất quán Karaoke Phương Nam, tại tổ 8, KP.3, phường Xuân Thanh, TP.Long Khánh. Qua kiểm tra 2 phòng, công an phát hiện có 8 nam và 5 nữ có dấu hiệu sử dụng ma tuý. Công an thu giữ 1 bịch ny lông chứa ma tuý tổng hợp nhiều màu. Tại quầy thu ngân có 3 bịch ni lông chứa ma tuý tổng hợp nhiều màu, 1 con dao nhọn và 1 roi điện.

Theo xác minh, quán này do Nguyễn Mạnh Dũng (44 tuổi) làm chủ. Quản lý của quán tên Thăng khai nhận, mua ma tuý bán cho khách vào vui chơi nếu có nhu cầu để kiếm lời.

Công an lập biên bản các đối tượng cùng tang vật và bàn giao cho Công an TP.Long Khánh tiếp tục xử lý.

Công an phát hiện quán karaoke cho khách, tiếp viên nữ phê ma tuý với nhau.

Cùng thời điểm, tổ công tác khác kiểm hành chính quán Karaoke Sapphire ở ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Lúc này, trong 2 phòng tầng 3 của quán có 11 nam và 4 nữ đang có biểu hiện phê ma tuý. Tại hiện trường, công an thu ma tuý để sẵn trong khay trên mặt bàn chưa kịp phi tang.

Qua kiểm tra các phòng trong quán, công an phát hiện có 16 gói ma tuý dạng khay, thuốc lắc, hàng đá (đều là ma tuý tổng hợp), được cất giấu trong gầm ghế, kẽ ghế, ổ điện. Test nhanh, công an phát hiện có 18 người (gồm cả nhân viên của quán) dương tính với chất ma tuý.

Quán karaoke này do Nguyễn Tính (31 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ. Có khoảng 10 nữ nhân viên ăn ở tại đây để phục vụ khách. Hầu hết các nữ tiếp viên đều sử dụng ma tuý, không được hưởng lương mà sống bằng tiền bo của khách. Quản lý của quán tên là Trung thừa nhận, tổ chức cho khách sử dụng ma tuý tại đây.

Công an đã lập biên bản các đối tượng cùng tang vật bàn giao cho Công an huyện Xuân Lộc điều tra mở rộng.

