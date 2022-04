Hành trình 48 giờ làm rõ vụ án giết người, cướp ma túy

Thi thể người đàn ông nằm cạnh xe máy ở bờ sông Rạch Dứa, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh với vết thương ở đùi chảy nhiều máu, được người dân phát hiện lúc sáng sớm. Khu vực xảy ra vụ án mạng khá vắng vẻ, nằm sát mé sông, xa nhà dân và không có camera an ninh nên cơ quan điều tra vất vả tìm manh mối để phá án.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đưa ra hướng điều tra phù hợp nên trong 48 giờ, Công an TP Hồ Chí Minh cùng Công an huyện Củ Chi đã làm rõ vụ án, bắt giữ nhóm đối tượng cướp tài sản, giết người dù chúng trốn cách hiện trường cả trăm cây số.

Xác chết bên bờ kênh vắng

Sáng ngày 25-3, một số người dân đi qua khu vực bờ sông Rạch Dứa, tổ 1A, ấp 4B, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi phát hiện một người đàn ông nằm bất động. Nghi ngờ có chuyện bất thường nên mọi người lại gần kiểm tra và thấy người đàn ông đã tử vong trước đó. Cách thi thể người đàn ông chừng vài mét có một chiếc xe máy cũ nát.

Chiếc xe máy của nạn nhân.

Nhận tin báo, Công an xã Bình Mỹ triển khai bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên Ban chỉ huy Công an huyện Củ Chi xin ý kiến chỉ đạo, phối hợp điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, nhận định nghi vấn nạn nhân tử vong do bị sát hại nên Công an huyện đã báo cáo sự việc lên Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.

Theo ghi nhận tại hiện trường, khu vực bờ kè sông Rạch Dứa là nơi vắng vẻ ít người qua lại và là “điểm nóng” về việc người nghiện thường tìm tới sử dụng ma túy. Nơi đây hai bên đường không có nhà dân và đèn điện, cũng như camera an ninh nên bước đầu việc điều tra, truy xét gặp rất nhiều khó khăn.

Cách thi thể vài mét có một xe máy không rõ nhãn hiệu mang BKS: 93B1-0276. Kiểm tra, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân khoảng 40-45 tuổi, trên người không có bất kỳ giấy tờ tùy thân gì. Nạn nhân tử vong với vết đâm ở đùi phải và nguyên nhân tử vong là do sốc, mất máu vì vết thương đâm đứt động mạch, tĩnh mạch...

Từ những chứng cứ tại hiện trường và khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra nhận định nhiều khả năng trước khi tử vong, người đàn ông tới đây để sử dụng ma túy và có gặp gỡ một số thanh niên ở khu vực sông Rạch Dứa dẫn đến ẩu đả. Ngoài ra, hàng loạt nghi vấn và nhận định được cơ quan đưa ra nhằm tìm lời giải cho cái chết bất thường của nạn nhân.

Từ lúc xảy ra vụ việc, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự đã được đặt vào tầm ngắm. Trong số này có Nguyễn Ngọc Minh Hiếu là đối tượng nghi vấn. Cơ quan công an xác định Hiếu là người hay bán ma túy cho các con nghiện tại khu vực sông Rạch Dứa. Từ thời điểm người dân phát hiện vụ việc, Hiếu không có mặt ở địa phương như thường ngày.

Các đối tượng thời điểm bị Công an bắt giữ tại nhà nghỉ ở Bình Phước.

Khi được Cơ quan công an mời lên làm việc, Hiếu khai: Chiều hôm xảy ra vụ việc, Hiếu có đi câu cá ở khu vực kênh. Tuy nhiên, Hiếu không biết nhân thân, lai lịch của nạn nhân. Khi được hỏi về vết thương bất thường trên người, Hiếu khai báo vòng vo... Sau quá trình đấu tranh, Hiếu khai nhận tối 24-3, Hiếu mang theo ma túy và cần câu đến khu vực bờ kè sông Rạch Dứa giả vờ ngồi câu cá để bán ma túy. Khoảng 20 phút sau, một nhóm thanh niên đi xe máy tới gặp Hiếu hỏi mua ma túy. Hiếu đi vào bãi cỏ lấy ma túy bán cho nhóm thanh niên.

Khi Hiếu đem ra giao và lấy tiền thì bất ngờ bị một thanh niên trong nhóm giật toàn bộ ma túy. Hiếu giằng co lấy lại thì bị 3 người còn lại xông vào đánh, cướp ma túy và tiền. Trong lúc giằng co, một người đã dùng dao đâm vào vai Hiếu. Lúc này, người đàn ông khác (là khách mua ma túy của Hiếu) đứng sát đó nên đi lại gần thì nhóm thanh niên xông đến, đâm vào đùi. Hiếu thấy vậy nên chạy ra cầu Hai Thanh Bắc qua sông Rạch Dứa, hướng ra tỉnh lộ 8 rồi chạy về nhà. Tiếp đó, Hiếu tới bệnh viện khâu vết thương...

Làm rõ vụ trọng án

Từ lời khai của Hiếu, Cơ quan công an đã xác định lần lượt được các đối tượng cướp tài sản của Hiếu là Đỗ Tuấn Thanh (SN 1991, ngụ huyện Củ Chi), Huỳnh Thanh Nghĩa (SN 1993, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Ngọc San (SN 2003), Phan Tấn Dũ (SN 2003), Lê Hữu Hưng (SN 2006), Mai Quốc Huy (SN 2006), Nguyễn Hoàng Chiến (SN 2004, quê Cần Thơ), cùng tạm trú tại huyện Củ Chi... Từ khi xảy ra vụ việc, nhóm này đã rời khỏi nơi cư trú.

Theo Thượng tá Trần Văn Hiếu, nhận định ban đầu của cơ quan điều tra thì các đối tượng kể trên đã dàn cảnh mua ma túy để cướp tài sản của đối tượng Nguyễn Ngọc Minh Hiếu rồi xảy ra ẩu đả, dẫn tới án mạng. Sau khi xác định được các đối tượng có liên quan thì nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã được huy động đi nhiều nơi truy bắt nhóm đối tượng nhằm tránh nhóm này trốn sang biên giới.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an

Từ nhiều nguồn tin, trinh sát xác định Thanh, Nghĩa cùng hai đối tượng khác đang lẩn trốn ở khu vực Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tối 26-3, trinh sát đã có mặt tại đây, dò từng nhà nghỉ, khách sạn ở khu vực để tìm nhóm đối tượng. Tuy nhiên, nhóm Thanh thấy có “động” nên đã nhanh chân tẩu thoát về huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước ngay trong đêm. Lúc này, tổ trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự ngay lập tức di chuyển từ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu qua tỉnh Bình Phước trong đêm.

Đến rạng sáng 28-3, trinh sát ập vào một nhà nghỉ ở huyện Phú Riềng, Bình Phước và bắt giữ được Thanh, Nghĩa cùng hai đối tượng khác đang thuê một phòng trọ để trốn tránh tại đây. Sau khi bị bắt, nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội và được trinh sát di lý về TP Hồ Chí Minh phục vụ công tác điều tra. Biết tin Thanh, Nghĩa bị bắt, các đối tượng khác lẩn trốn ở tỉnh Tây Ninh cũng tới Cơ quan công an trình diện, khai báo.

Đối tượng Huỳnh Thanh Nghĩa tại cơ quan công an

Theo đó, chiều 24-3, nhóm đối tượng trên ăn nhậu với nhau (có cả sự tham gia của 3 phụ nữ) ở một căn nhà tại đường 175, ấp 4A, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Đây là căn nhà không số mà Thanh và L.T.T.D (SN 2003, ngụ huyện Củ Chi) thuê ở. Tại đây, trong lúc nhậu, Nghĩa bàn bạc với Thanh và rủ San, Dũ, Hưng, Chiến, Huy đi đến khu vực cầu Rạch Dứa để chiếm đoạt ma túy của Hiếu. Trước khi đi, Thanh đưa cho San 2 con dao.

Khoảng 18 giờ 20 phút ngày 24-3, khi thấy Hiếu đã có mặt tại khu vực bờ kè sông Rạch Dứa, Thanh đi tới giả vờ hỏi mua 200 ngàn đồng ma túy. Khi Hiếu mang một tép ma túy đưa cho Thanh thì bất ngờ Thanh giật toàn số ma túy của Hiếu. Lúc đó, Hiếu giằng lại số ma túy, liền bị 3 tên còn lại xông vào đánh.

Lúc này, Thanh và Hiếu giằng co, ngã xuống đất, Dũ và Hưng nhào vào đánh Hiếu... Nhóm đối tượng đè Hiếu xuống đất lấy lại 200 ngàn đồng và móc trong người Hiếu lấy bịch nylon màu đen bên trong đựng ma túy và số tiền 900 ngàn đồng (Hiếu khai bị cướp số tiền 2,5 triệu đồng). Sau đó, Thanh lên xe tính chạy đi nhưng đề máy không nổ nên Thanh đẩy bộ. Dũ, Hưng, San ở lại xô xát với Hiếu. Trong lúc xô xát, Dũ đã cầm dao đâm trúng vai phải của Hiếu.

Trước khi 4 đối tượng đến đánh và cướp ma túy cùng tiền của Hiếu thì có một thanh niên đi xe gắn máy cũ, không rõ loại xe tới gặp Hiếu để mua ma túy. Thanh niên này chưa kịp mua, cũng bị nhóm đối tượng trên đánh. Thanh niên này đã cầm kim tiêm đâm San nên San dùng dao bấm đâm trúng vào đùi phải khiến người này ngã gục...

Khi về tới nhà tại Bình Mỹ, Thanh kể cho cả nhóm nghe việc lấy được gói ma túy và số tiền của Hiếu. San cũng nói cho Thanh biết đã đâm trúng đùi người thanh niên, vết thương khá nặng, nghi ngờ sẽ thiệt mạng. Con dao gây án San và Dũ đã vứt xuống kênh. Đoán biết nguy hiểm, cả nhóm liền tiêu hủy quần áo có dính máu cùng một ít ma túy và Thanh kêu đồng bọn đi trốn ở nhiều nơi khác nhau.

Dù các đối tượng bỏ trốn ở nhiều nơi khá xa so với hiện trường, tìm cách xóa dấu vết nhưng Công an TP Hồ Chí Minh và Công an huyện Củ Chi cùng các đơn vị liên quan đã nỗ lực điều tra, truy tìm ra nơi lẩn trốn của các đối tượng và bắt giữ, làm rõ vụ án chỉ sau 48 giờ.

