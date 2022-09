Thuê xe tải chở mô tô "độ" về Bình Dương so kè tốc độ

Thứ Sáu, ngày 16/09/2022 09:01 AM (GMT+7)

Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng thuê xe ô tô tải để chở các xe mô tô “độ” đến địa điểm đua xe trái phép.

Công an kịp thời ngăn chặn nhóm thanh niên chuẩn bị đua xe trái phép

Ngày 16/9, Công an thị xã Bến Cát cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu tụ tập đua xe trái phép trên địa bàn.

Trước đó, rạng sáng 15/9, Công an phường Hòa Lợi (TX Bến Cát) đã phát hiện nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe thành đoàn với tốc độ cao theo hướng từ thành phố Thủ Dầu Một về thị xã Bến Cát nên đã báo Công an TX Bến Cát phối hợp triển khai phương án vây bắt. Đến khoảng 3h40 ngày 15/9, khi nhóm này đang tụ tập tại đường N14, phường Hòa Lợi để chuẩn bị đua xe thì bị lực lượng công an đến kiểm tra.

Phát hiện công an, các đối tượng đã liều lĩnh tăng ga bỏ chạy tán loạn theo nhiều hướng.

Tại hiện trường, công an đã khống chế, tạm giữ được 8 đối tượng, 1 xe ô tô tải và 5 xe mô tô.

Qua kiểm tra xe ô tô tải phát hiện trên xe đang chở 3 xe mô tô đã được các đối tượng độ chế, chưa xuất trình được giấy tờ xe.

Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận, đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Phước, do bị rủ rê nên đã thuê xe tải đưa xe “độ” về Bình Dương để so kè tốc độ.

