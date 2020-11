Thực nghiệm hiện trường vụ cụ bà 79 tuổi bị sát hại, giấu xác

Thứ Ba, ngày 17/11/2020 15:30 PM (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã áp giải bị can Huỳnh Thị Điệp đến hiện trường để thực nghiệm vụ án cụ bà 79 tuổi bị sát hại.

Liên quan đến vụ án cụ bà 79 tuổi ở Long An bị sát hại, giấu xác trong bao tải, Công an tỉnh Long An đã khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Điệp (40 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội giết người, cướp tài sản..

Ngày 16-11, công an đã áp giải bị can Điệp đến hiện trường là nhà của Điệp ở ấp An Hòa, xã An Ninh Tây để thực nghiệm lại vụ án.

Nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến hiện trường theo dõi buổi thực nghiệm. Ảnh: H.Đ

Hàng trăm người dân hiếu kì đến theo dõi buổi thực nghiệm và la to “tử hình kẻ giết người” khi xe đặc chủng chở bị can Điệp đến hiện trường.

Buổi thực nghiệm có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng trinh sát được huy động đến hiện trường làm nhiệm vụ. An ninh tại khu vực cũng được bảo vệ nghiêm ngặt.

Trước đó, chiều 28-10, Điệp gọi bà Nguyễn Thị Khuôn (ở ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) đến nhà để trả khoản nợ 10 triệu đồng.

Sau khi đến nhà của Điệp thì bà Khuôn không trở về, bà Khuôn được gia đình trình báo mất tích từ ngày 28-10.

Đến ngày 6-11, thi thể bà Khuôn được phát hiện đã tử vong, thi thể của nạn nhân chứa trong bao tải cất giấu tại nhà vệ sinh của Điệp.

Theo gia đình bà Khuôn, lúc bà Khuôn rời khỏi nhà trên người có mang theo nhiều tài sản, trong đó có khoảng 1,2 lượng vàng và trên 30 triệu đồng nhưng khi phát hiện thi thể bà Khuôn thì trên người nạn nhân không còn tài sản.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/thuc-nghiem-hien-truong-vu-cu-ba-79-tuoi-bi-sat-hai-giau-xac-950421.html