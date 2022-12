Thu giữ 6 khẩu súng trong đường dây vận chuyển 18 ngàn viên thuốc lắc

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã đột kích vào căn nhà ở tổ 3, khu phố Vườn Dừa, phường Phước Tân, TP Biên Hòa bắt quả tang Trần Duy Thắng (SN 1996, quê tỉnh Ninh Thuận, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đang vận chuyển ma túy trên xe ô tô 61A-699.38. Qua khám xét, Công an đã phát hiện và thu giữ hơn 1 nghìn viên ma túy tổng hợp 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 2 điện thoại di động.

Thắng và Hoàng cùng số ma túy tại cơ quan Công an.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thắng ở xã An Phước, huyện Long Thành, Công an phát hiện và bắt khẩn cấp Trương Yến Nhi (SN 2000, là bạn gái của Thắng) cũng đang có mặt tại đây. Ngoài ra, khám xét nơi ở của Thắng công an còn thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 5 khẩu súng, 58 viên đạn, 8 vỏ đạn, 2 ổ xoay tiếp đạn, một bộ dụng cụ chế tạo súng cùng một số tang vật khác.

Súng, đạn và công cụ chế tạo súng Công an thu giữ tại nhà Thắng.

Mở rộng điều tra, Công an đã truy bắt đối tượng Ngô Mạnh Hoàng (SN 1994, quê tỉnh Nghệ An, hiện ngụ tỉnh Đồng Nai) là đối tượng bán ma túy cho Thắng khi Hoàng đang điều khiển xe máy lưu thông thuộc địa bàn phường Tam Phước, TP Biên Hòa.

Tiếp tục truy xét, Công an Đồng Nai đã bắt quả tang Trần Long Hồ đang bán ma túy cho Lê Thị Kim Dung. Khám xét người các đối tượng, Công an thu giữ 8 gói ma túy tổng hợp cùng một số tang vật liên quan.

Làm việc với Công an, Hồ khai số ma túy trên được mua từ Trần Duy Thắng. Cùng lúc, một tổ công tác khác đã bắt quả tang Nguyễn Tấn Dũng (SN 1990, ngụ tại Đồng Nai) đang tàng trữ 11 gói ma túy tổng hợp. Qua làm việc, Dũng khai nhận số ma túy trên được mua của Trần Duy Thắng.

