Thuê nhiều nữ nhân viên quán bar đến căn hộ cùng "mở tiệc" ma túy

Công an quận Tây Hồ cho biết, để tránh phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm đối tượng sử dụng căn hộ chung cư cao cấp, phía dưới có bảo vệ, trên căn hộ có camera… để khi có người lạ bọn chúng dễ tẩu tán ma túy. Ngay sau khi phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Tây Hồ đã báo cáo lãnh đạo Công an quận lập kế hoạch đấu tranh.

Nhóm đối tượng sử dụng ma túy tại căn hộ chung cư thời điểm bị bắt giữ

Khoảng 23h30 ngày 11/12, gần 20 cán bộ, chiến sĩ của Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra hành chính một căn hộ chung cư tại phường Phú Thượng, phát hiện phòng khách có 6 đối tượng là Trương Quốc Hưng (chủ căn hộ), Phan Khắc Hưng cùng các cô gái khác N.T.H, N.T.L.T, H.T.H, P.T.B.N (nhân viên quán bar) đang ngồi tại thảm trải sàn phòng khách, ở giữa thảm có 1 đĩa sứ màu trắng chứa tinh thể màu trắng, 1 ống hút tự tạo quấn bằng tờ tiền polime mệnh giá 20.000 nghìn đồng...

Các đối tượng khai nhận đang sử dụng trái phép chất ma túy (ketamine). Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong số đồ vật trên để làm rõ.

Một số đối tượng liên quan đến vụ việc.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Trương Quốc Hưng, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã thu giữ 2 bình bóng cười, nhiều vỏ bóng cười đã qua sử dụng, nước vui, tinh thể màu trắng là ma túy ketamine và các vật chứng liên quan đến ma túy.

Tiếp đó, khoảng 1h00 ngày 12/12, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục rà soát tại sảnh chung cư trên, đã phát hiện Lại Đức Hải và cô gái D.T.N.A đang đứng ở sảnh chung cư. Tiến hành kiểm tra, cả hai khai nhận vừa sử dụng ma túy tại căn hộ của Trương Quốc Hưng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, đưa cả hai về trụ sở cơ quan Công an để làm rõ.

Qúa trình điều tra, cơ quan Công an xác định, đêm 10/12, Trương Quốc Hưng, Phan Khắc Hưng, Lại Đức Hải và một đối tượng khác hẹn nhau lên bar thuộc quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm (Hà Nội) chơi.

Đến khoảng 3h00 ngày 11/12, Quốc Hưng, Khắc Hưng, Hải rời quán bar, thống nhất về nhà Quốc Hưng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời liên hệ với nhân viên quán bar để gọi thêm nhân viên nữ đến sử dụng ma túy cùng với nhóm Quốc Hưng, thỏa thuận tiền công trả cho nhân viên nữ đến sử dụng ma túy cùng nhóm là 5 triệu đồng/1 người/ca (6 tiếng).

Quá trình sử dụng ma túy tại căn hộ của Quốc Hưng, Hải là người 2 lần đi mua ma túy để mọi người sử dụng, trong đó lần thứ nhất là Hải mua 8 triệu đồng tiền ketamine, lần thứ hai là khoảng 13 triệu đồng...

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi liên quan của các đối tượng trong vụ án.

