Thủ đoạn lừa tiền đàn ông của kẻ giả gái sau 1 tuần "cưa cẩm"

Thứ Tư, ngày 17/02/2021 09:59 AM (GMT+7)

Chỉ cần lập facebook giả làm con gái để tán tỉnh những anh chàng độc thân, Tuấn dễ dàng lừa tiền chỉ sau 1 tuần tán tỉnh qua lại.

Lập facebook giả gái để lừa tiền

Thông tin tới PV Người Đưa Tin Pháp Luật, mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ đối tượng Lò Văn Tuấn (SN 2000, ở xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Văn Tuấn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 22/1/2021, phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố giác của anh Lò Văn Kh. về việc thông qua mạng xã hội Facebook, anh Kh. có quen biết một tài khoản tên Hoàng Thị Ngân. Qua một vài lần trò chuyện, anh đã bị người này lừa đảo chiếm đoạt số tiền 5,5 triệu đồng và 1 điện thoại di động.

Ngay sau khi nhận được tin báo, phòng Cảnh sát Hình sự đã tổ chức xác minh, làm rõ người đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền, tài sản chính là Lò Văn Tuấn (SN 2000, thường trú xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, tạm trú tại Phú Thọ).

Tuấn bị bắt giữ và ảnh chụp tin nhắn hắn "vòi" tiền qua facebook.

Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng tháng 7/2020, Tuấn tự tạo tài khoản Facebook có tên Hoàng Thị Ngân, sau đó chủ động làm quen với nhiều nam giới còn độc thân. Tháng 12/2020, Tuấn kết bạn với anh Lò Văn Kh.. Sau khi "tán tỉnh" được khoảng 1 tuần thì anh Kh. nhận lời yêu đương.

Lấy lý do không có điện thoại di động để liên lạc, Tuấn đề nghị anh Kh. chuyển cho mình 2,5 triệu đồng để mua điện thoại. Sau khi nhận được số tiền trên, Tuấn tiếp tục đề nghị anh Kh. chuyển cho Tuấn 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J6 cho Tuấn theo đường bưu điện.

Sau khi nhận được điện thoại của nạn nhân, Tuấn phát hiện điện thoại lưu trữ thông tin đăng nhập tài khoản mạng xã hội Facebook của anh Kh. nên đã sử dụng tài khoản này nhắn tin cho người thân, bạn bè của Kh. để hỏi vay tiền. Đã có 2 người thân của anh Kh. chuyển tiền cho Tuấn với tổng số tiền là 3 triệu đồng.

"Nữ quái" lừa 3,5 tỷ đồng cũng qua facebook

Trước đó, ngày 4/8/2020, Công an Lai Châu cũng đã phối hợp cùng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) triệt phá thành công vụ án lừa đảo qua mạng xã hội facebook.

Trước đó, vào tháng 6/2020, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một số đối tượng sử dụng facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, nổi bật nhất có 2 tài khoản mang tên Nguyễn Nhi và Nguyễn Thị Uyên Nhi.

Cùng thời gian trên, nhiều người bị hại cũng đã trình báo đến cơ quan công an về việc bị 2 tài khoản facebook trên lừa đảo với hình thức rao bán các tour du lịch, đặt phòng khách sạn, mua máy bay giá rẻ. Sau khi đặt cọc hoặc chuyển tiền thì người mua không nhận được vé, khi gọi lại thì đã bị chặn liên lạc.

Ngọc đã lừa đảo của hàng trăm nạn nhân với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Công an huyện Nghi Lộc cũng xác định đối tượng sử dụng những tài khoản facebook trên để lừa đảo tên Trần Thị Ngọc (SN 1997, trú xã Sùng Phài, TP.Lai Châu, tỉnh Lai Châu).

Củng cố đầy đủ tài liệu, ngày 2/8, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Công an xã Sùng Phài và Công an TP.Lai Châu bắt giữ Trần Thị Ngọc. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 4 thẻ ATM, 3 điện thoại di động và hơn 100 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Ngọc khai nhận từ năm 2017, sau khi nhặt được giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Uyên Nhi, Ngọc đã sử dụng để mở 2 tài khoản tại Vietcombank và VPbank, đăng ký sử dụng các dịch vụ chuyển tiền, thanh toán online. Hai tài khoản ngân hàng này sau đó được Ngọc sử dụng lừa đảo rồi chuyển tiền vào đó.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Ngọc sử dụng giấy chứng minh nhân dân này lập 2 tài khoản Nguyễn Nhi và Nguyễn Thị Uyên Nhi rồi dùng 2 tài khoản facebook này tham gia vào nhiều nhóm để bán hàng online. Để hấp dẫn khách mua, Ngọc thường quảng cáo bán các tour du lịch giá rẻ, vé máy bay và đặt phòng khách sạn sang trọng với giá cả rẻ. Ngoài ra, khi dịch covid - 19 bùng phát, Ngọc bán cả khẩu trang.

Nhiều người tin tưởng nên đã đặt cọc mua hàng của Ngọc. Sau khi nhận được tiền các nạn nhân chuyển tiền cọc hoặc trả tiền trước vào 2 tài khoản ngân hàng, Ngọc lập tức chặn tài khoản facebook của các bị hại. Với thủ đoạn này, từ năm 2017 đến nay, Ngọc đã lừa hàng trăm người chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

"Hiện nay, ngày càng nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản được thực hiện qua mạng xã hội, phổ biến nhất là lừa đảo đặt cọc mua bán hàng. Nhiều người nhẹ dạ cả tin, dễ dàng chuyển những số tiền cọc lớn mà không hề biết người bán. Do đó, với những giao dịch có giá trị, khách hàng nên trực tiếp đến cơ sở để mua bán", luật sư Phạm Hồng Kiên - Đoàn luật sư TP.Hà Nội khuyến cáo.

Cũng theo vị luật sư, theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) thì hành vi lừa đảo phải từ 2 triệu đồng trở lên thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo đó, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp định khung tăng nặng như (bị xử phạt hành chính còn vi phạm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự…) thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/thu-doan-lua-tien-dan-ong-cua-ke-gia-gai-sau-1-tuan-cua-cam-a505154.h...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/thu-doan-lua-tien-dan-ong-cua-ke-gia-gai-sau-1-tuan-cua-cam-a505154.html