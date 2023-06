Thủ đoạn lừa hơn 33 tỉ đồng của nữ chủ quán bia Quách Tỉnh

Ngày 6-6, TAND TP Hà Nội phiên tòa xét xử bị cáo Ngô Thị Chinh (ở Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do vắng mặt nhiều bị hại.

Bị cáo Chinh là chủ quán bia Quách Tỉnh. Nhờ vào thủ đoạn hứa hẹn xin việc, mua xe thanh lý và đổi ngoại tệ, đổi tiền mới, nữ chủ quán đã lừa đảo hơn 33 tỉ đồng.

Theo cáo buộc, bị cáo không có chức năng nhiệm vụ trong việc tuyển chọn nhân sự vào làm việc trong ngành công an, cũng như việc bán xe ô tô do Bộ Công an, Bộ Tài chính thanh lý.

Bị cáo Ngô Thị Chinh tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Tuy vậy, bị cáo đã hứa hẹn chạy việc vào ngành công an và đứng ra mua xe ô tô thanh lý để người khác tin tưởng, giao tiền rồi chiếm đoạt.

Chinh đã nhận tiền của bốn người để xin việc cho con em họ, nhận tiền của chín người khác mua xe thanh lý nhưng đều không thực hiện. Tổng cộng số tiền bị cáo đã chiếm đoạt bằng hai thủ đoạn này là hơn 9 tỉ đồng.

Đơn cử trường hợp ông Lê Thanh Tâm. Do ở gần nhà, ông Tâm nhiều lần đến ăn uống ở quán bia Quách Tỉnh và từ đó quen biết Chinh. Khoảng tháng 10-2020, Chinh hứa hẹn đứng ra mua chiếc ô tô AudiQ7 do Bộ Tài chính bán thanh lý với giá 950 triệu đồng.

Ông Tâm đã chuyển cho Chinh 740 triệu đồng. Còn Chinh gửi cho ông Tâm hình ảnh hai văn bản có đóng dấu của Bộ Tài chính và chữ ký đề “Phó chánh văn phòng Bộ Tài chính” về việc thanh lý chiếc xe trên để ông Tâm tin tưởng.

Tuy nhiên, sau đó, bị cáo không giao xe cũng không trả lại tiền cho ông Tâm.

Đáng chú ý, bị cáo còn chiếm đoạt số tiền lớn thông qua thủ đoạn đổi ngoại tệ, đổi tiền mới. Trong đó, hai cá nhân đã bị Chinh chiếm đoạt hơn 24 tỉ đồng, nâng tổng số tiền bị cáo đã chiếm đoạt trong vụ án lên hơn 33,5 tỉ đồng.

Ông Lê Minh Hải chịu thiệt hại nặng nề nhất với số tiền hơn 24 tỉ đồng. Cáo buộc thể hiện, do tin tưởng nên từ tháng 1 đến tháng 10-2019, ông Hải đã 261 lần chuyển khoản cho Chinh với số tiền hơn 75 tỉ đồng để đổi ngoại tệ, đổi tiền mới.

Bị cáo đã đổi tiền được một số lần và trả cho ông Hải. Nhưng còn hơn 24 tỉ đồng thì bị cáo chưa trả.

Khi ông Hải nhiều lần đòi tiền, bị cáo viết giấy vay tiền mặt, xác nhận còn nợ ông Hải 25 tỉ đồng và đưa ra các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích chứng minh năng lực tài chính.

Ngoài ra, bị cáo còn gửi văn bản và biên bản làm việc giả mạo Bộ Tài Chính với nội dung “Bộ Tài chính cam kết trả lại số tiền 21,3 tỉ đồng cho Ngô Thị Chinh”.

Anh Lê Kim Thuận, người bán hải sản đã nhiều lần chuyển khoản cho bị cáo tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng để đổi tiền lẻ. Bị cáo đã đổi được cho anh Thuận gần 700 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.

Quá trình điều tra, bị cáo khai nhận đã đưa tiền cho đối tượng tên Tuấn, không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể. Cơ quan điều tra đã xác minh nhưng không có đối tượng trên.

