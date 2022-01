Bất cẩn nhận chở hàng, ông ‘xe ôm’ vớ phải cả…bịch pháo

Chủ Nhật, ngày 30/01/2022 08:14 AM (GMT+7) Chia sẻ

Không kiểm tra xem món hàng khách thuê vận chuyển là gì, ông Quang đang bị xem xét xử lý về hành vi vận chuyển hàng cấm.

CAQ Long Biên, Hà Nội ngày 30-1 cho biết, đơn vị đang điều tra mở rộng, xử lý vụ vận chuyển hàng cấm là pháo. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 22-1, tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế CAQ Long Biên làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực ngõ 729 Bát Khối, thuộc tổ 5 phường Cự Khối, phát hiện nghi vấn và kiểm tra hành chính đối với ông Vũ Văn Quang (61 tuổi, trú ở phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển xe máy Honda Cup không đeo biển kiểm soát, chở 1 thùng xốp bọc nilon màu đen.

Số pháo được ngụy trang khá kín kẽ

Đúng như nhận định, trong thùng hàng có 3 bánh cấu tạo từ các quả hình trụ tròn màu đỏ, tổng khối lượng 7,832 kg. Qua giám định xác định toàn bộ số hàng trong thùng xốp đều là pháo nổ.

Tại cơ quan Công an, ông Quang khai nhận khoảng 16h30 cùng ngày, trong khi đi qua chân cầu Thanh Trì thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội thì có người đàn ông đi xe ô tô tải (không rõ biển kiểm soát) thuê chở thùng xốp bọc nilon đen nói trên đến giao cho khách tại khu vực ngõ 729 Bát Khối - Long Biên.

Khi ông Quang đang đứng đợi khách đến lấy hàng thì bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện. Ông Quang không biết bên trong thùng xốp là hàng gì, và chỉ đến khi cơ quan Công an kiểm tra, mới biết có các quả pháo nổ. Lời khai của người đàn ông hành nghề “xe ôm” tự do này đang được xác minh, điều tra.

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/bat-can-nhan-cho-hang-ong-xe-om-vo-phai-ca-bich-phao-post494366.antdNguồn: https://www.anninhthudo.vn/bat-can-nhan-cho-hang-ong-xe-om-vo-phai-ca-bich-phao-post494366.antd