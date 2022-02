Xử lý 73 đối tượng đốt pháo trái phép

Thứ Tư, ngày 02/02/2022 14:25 PM (GMT+7) Chia sẻ

Vi phạm về hành vi đốt pháo nổ, tàng trữ pháp trái phép, 73 đối tượng đã bị công an xử lý.

Ngày 2/2, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đã lập hồ sơ xử lý 73 đối tượng có hành vi đốt pháo và tàng trữ pháo trái phép.

Trước đó, trong đêm 29 và sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần (đêm 31/1 và sáng 1/2), lực lượng Công an TP Biên Hòa phối hợp cùng công an các địa phương, bảo vệ dân phố đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát các "điểm nóng" về pháo nổ để đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động vui chơi trong đêm giao thừa.

Các đối tượng vi phạm

Kết quả, lực lượng chức năng đã phát hiện 73 vụ với 73 đối tượng đốt pháo nổ trái phép và 2 vụ tàng trữ pháo lậu. Tang vật thu giữ gồm: 5 hộp pháo hoa nổ chưa qua sử dụng.

Ngoài ra, qua công tác vận động đã có 29 người dân giao nộp cho lực lượng Công an 40 hộp pháo hoa nổ ngay trước giờ giao thừa.

Các đối tượng đốt pháo bị công an TP Biên Hòa tạm giữ, xử lý

Theo lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa, tình trạng đốt pháo nổ và tàng trữ pháo lậu trong đêm giao thừa trên địa bàn TP. Biên Hòa đã giảm mạnh so với đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2021.

Để ngăn chặn tình trạng đốt pháo, tàng trữ pháo trái phép, từ ngày 27/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quân 580 tổ tuyên truyền lưu động phòng, chống vi phạm pháp luật về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Nguồn: https://tienphong.vn/xu-ly-73-doi-tuong-dot-phao-trai-phep-post1413727.tpoNguồn: https://tienphong.vn/xu-ly-73-doi-tuong-dot-phao-trai-phep-post1413727.tpo