Thông tin mới vụ "tiểu tam" ghen ngược, đến tận nhà tạt axit vào "chính thất"

Thứ Sáu, ngày 23/04/2021 19:25 PM (GMT+7)

Sau nhiều lần níu kéo, nhưng anh H. không quay lại. Vì ghen tuông nên Tùng đã lên kế hoạch huỷ hoại nhan sắc của vợ người tình.

Ngày 23/4, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Đặng Thanh Tùng (49 tuổi, trú xã Nghi Kim, TP Vinh) về tội Cố ý gây thương tích.

Nữ nghi phạm và tang vật

Nữ nghi phạm 49 tuổi được xác định là người tạt axit vào bà N.T.H.V. (48 tuổi, trú phường Lê Lợi, TP Vinh) hôm 9/4. Theo cơ quan chức năng, cuối năm 2018, bà Tùng có quan hệ tình cảm với ông V.S.H. (49 tuổi; chồng của bà V.)

Đầu năm 2021, Tùng thấy ông H. đối xử với mình lạnh nhạt, nghi phạm nghĩ người tình không dành nhiều tình cảm cho mình. Khoảng thời gian này, Tùng nhiều lần liên lạc với ông H. để níu kéo tình cảm nhưng không được. Thấy ông H. quay về với vợ, Tùng bực tức nên nảy sinh ý định huỷ hoại nhan sắc của vợ người tình.

Ngày 8/4, Tùng ra một cửa hàng sửa chữa ô tô gần nhà rồi xin khoảng 500ml dung dịch axit đựng trong ca với mục đích đến nhà bà V. để tạt vào người. Đến sáng 9/4, Tùng điều khiển xe máy đến khu vực Ga Vinh, gửi xe máy lại rồi thuê xe ôm chở đến khối 16, phường Lê Lợi để tìm nhà bà H.V.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Đến nơi, Tùng đứng trước nhà rồi gọi tên bà V. Nghe thấy người gọi, bà V. bước ra mở cửa thì đúng lúc này Tùng hất cả ca dung dịch axit vào mặt, người của nạn nhân. Gây án xong, Tùng chạy ra người xe ôm chở rồi rời khỏi hiện trường. Còn bà V. sau khi bị tạt axit, người này thấy bỏng rát ở mặt, nên lập tức vào nhà tắm rửa và được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện điều trị với nhiều vết bỏng trên cơ thể, thương tích 20%. Trong đó, nhiều vị trí bỏng nặng độ 2,3, sâu độ 4, có nguy cơ hỏng mắt phải. Tối 11/4, công an lần ra hành tung và bắt giữ bà Tùng khi nữ nghi phạm đang đón xe khách bỏ trốn. Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ 49 tuổi khai đã xin axit tại một quán sửa xe rồi tạt bà V. nhằm hủy hoại nhan sắc.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

