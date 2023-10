Thông tin mới vụ phát hiện thanh niên chết trên đường sau khi đôi nam nữ rời đi

Hiện trường vụ án

Ngày 26/10, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP. Phú Quốc (Kiên Giang) bắt được đôi nam nữ liên can đến vụ phát hiện nam thanh niên bị đánh tử vong trên đường Trần Tử Bình (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Hai nghi can bị bắt gồm Dương Ngọc Sơn Vinh (SN 1997, quê Kiên Giang) và Trần Nguyễn Trà Mỹ (SN 1997, ngụ TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Cả hai bị bắt khi đang lẩn trốn tại Bãi Thơm, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn qua mạng xã hội với anh P.A.L (23 tuổi, quê Kon Tum) nên đã thách thức gặp nhau để giải quyết.

Khi đến nơi hẹn, hai bên xảy ra đánh nhau. Vinh dùng búa đánh anh L. gục bên đường rồi lên xe máy cùng Mỹ rời khỏi hiện trường.

Anh L. được phát hiện tử vong tại hiện trường.

Như tin đã đưa, rạng sáng ngày 17/10, Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận tin báo từ người dân về việc một người tử vong trên đường Trần Tử Bình, đoạn công viên Phú Cường (phường Phú Cường).

Qua điều tra, xác minh, lực lượng Công an đã truy bắt các đối tượng khi đang lẩn trốn tại TP Phú Quốc, Kiên Giang.

