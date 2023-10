Bình Dương: Mâu thuẫn từ cuộc nhậu, 1 người tử vong

Ngày 9-10, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ án mạng tại một quán bida thuộc phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm. Ảnh: Người dân cung cấp

Nạn nhân là Nguyễn Phước Đại (23 tuổi, ngụ ở An Giang). Còn người tấn công nạn nhân là Lưu Quốc Đường (33 tuổi, ngụ ở Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, ngày 8-10, Đường và Đại cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu.

Do Đại vào sau nên Đường ép Đại phải uống sáu ly nhưng Đại không đồng ý nên Đường bực tức.

Đến tối cùng ngày, sau khi nhậu xong cả nhóm tiếp tục đi đánh bida tại một quán bida nằm trên đường D22 thuộc KDC Vietsing, phường An Phú, TP Thuận An.

Tại đây, Đường và Đại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Đường lấy cây bida đánh Đại. Được mọi người can ngăn, Đường bỏ ra ngoài lấy một con dao quay lại tấn công một nhát vào ngực nạn nhân.

Sau khi gây án, Đường đã bỏ chạy về phòng trọ, Đại được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong. Biết tin nạn nhân tử vong, Đường đã đến cơ quan công an đầu thú.

