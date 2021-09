Gây rối ở UBND huyện, một chủ nhà xe bị công an tạm giữ và khám xét nhà riêng

Thứ Sáu, ngày 10/09/2021 11:00 AM (GMT+7)

Sau khi gây rối tại trụ sở UBND huyện, chủ nhà xe An Phú Quý đã bị công an tạm giữ và thực hiện khám xét nhà riêng.

Tối 9/9, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, chiều cùng ngày Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã khám xét nhà riêng của Lê Dũng Thái (trú tại Khối 3, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên; Chủ nhà xe An Phú Quý).

Lễ Dũng Thái đã gây rối tại trụ sở UBND huyện Hưng Nguyên và bị tạm giữ, khám xét nhà riêng.

“Chiều 7/9, Thái có đến trụ sở UBND huyện Hưng Nguyên, tại đây, đối tượng gây rối, làm mất an ninh trật tự. Công an huyện đã có mặt và đưa về trụ sở lập biên bản xử lý. Đến chiều 9/9, công an huyện đã khám xét nhà riêng của Thái”, nguồn tin cho biết.

Một lãnh đạo công an huyện Hưng Nguyên cũng xác nhận thông tin trên và cho hay, “chuyên án đang điều tra nên chưa thể cung cấp cụ thể”.

Vụ việc đang được Công an huyện Hưng Nguyên mở rộng điều tra làm rõ, xử lý.

