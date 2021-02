Bắt quả tang chủ tịch HĐND, nguyên chủ tịch UBND xã cùng 1 giáo viên đánh bạc

Thứ Tư, ngày 24/02/2021 21:00 PM (GMT+7)

Đánh bạc bị bắt quả tang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lâm Trung Thủy và nguyên chủ tịch xã Đức Dũng (huyên Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) cùng 2 người khác là trạm phó y tế xã và 1 giáo viên đã bị khởi tố.

Ngày 24-2, theo thông tin từ Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa khởi tố 4 bị can về tội đánh bạc, gồm: Ông Đinh Trọng Quốc, Phó Bí thư Đảng ủy xã, chủ tịch HĐND xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ; ông Thái Ngọc Tỉnh, Trạm phó Trạm y tế xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ; ông Nguyễn Hồng Lam, giáo viên Trường THCS Thanh Dũng (huyện Đức Thọ) và ông Phan Đình Song, nguyên chủ tịch UBND xã Đức Dũng (nay là xã An Dũng, huyện Đức Thọ).

Trước đó, vào cuối tháng 1-2021, 4 người này bị cơ quan công an bắt quả tang khi đang sát phạt nhau tại nhà riêng của ông Thái Ngọc Tỉnh. Tại chiếu bạc công an thu giữ số tiền là 26 triệu đồng cùng các tang vật liên quan.

Được biết, sau khi bị công an bắt giữ, ông Đinh Trọng Quốc đã bị Huyện ủy Đức Thọ ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng.

