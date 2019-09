Thông tin mới nhất vụ ẩu đả giữa nhóm công an và 20 người trong quán karaoke

Thứ Tư, ngày 25/09/2019 11:02 AM (GMT+7)

Hiện, cơ quan Công an thị xã Kỳ Anh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ ẩu đả giữa nhóm công an cùng hơn 20 người tại quán karaoke QQ, phường Sông Trí vào tối 20/9.

Quán karaoke nơi xảy ra vụ ẩu đả.

Thượng tá Ngô Đức Ninh, Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra tại quán karaoke QQ ở phường Sông Trí tối 20/9, đơn vị đang tiếp tục triệu tập và mời làm việc những người liên quan để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Theo thượng tá Ninh, vào tối 20/9, trung úy Nguyễn Trường Giang, thượng sĩ Nguyễn Văn Sơn và 2 cán bộ khác (cùng làm việc tại Công an thị xã Kỳ Anh) đến thuê phòng hát tại quán karaoke QQ ở phường Sông Trí. Sau cuộc vui, 4 người ra về thì gặp một nhóm thanh niên xăm trổ khoảng hơn 20 người. Lúc này giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Nhận được thông tin vụ việc, Công an thị xã Kỳ Anh đã điều động lực lượng xuống để đảm bảo an ninh trật tự. Do nhóm người hỗn độn, lúc này thượng úy Nguyễn Thế Đức (Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) đã rút súng cao su bắn chỉ thiên để giải tán đám đông.

Anh Nguyễn Ngọc Hoài (trong nhóm hơn 20 người) có vết thương vùng mắt trái.

Trong vụ ẩu đả, trung úy Giang bị thương ở vùng đầu và mắt, thượng sĩ Sơn bị thương ở trán, khâu 3 mũi, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Ngoài ra anh Nguyễn Ngọc Hoài (trong nhóm hơn 20 người) có vết thương vùng mắt trái và vết thương ở chân phải. Về vết thương ở vùng mắt trái, anh Hoài cho rằng do công an nổ súng bắn trúng.

“Thời điểm xảy ra sự việc, nhóm người lớn tiếng, trung úy Giang đã xưng mình là cảnh sát hình sự, nhưng nhóm người phản ứng, dẫn đến đánh nhau. Còn vết thương của nạn nhân Hoài cho rằng do đạn bắn trúng, nhưng điều này cần giám định mới làm rõ được”, thượng tá Ninh cho hay.

Liên quan đến việc nổ súng bắn chỉ thiên của thượng úy Đức, thượng tá Ninh cho biết khẩu súng bắn đạn cao su, được cấp đúng quy định.

Theo một nguồn tin được biết, ngoài 3 người nhập viện, còn có thiếu úy Nguyễn Thu Luyện (lái xe cho Công an thị xã Kỳ Anh) cũng bị gãy tay trong lúc can ngăn vụ xô xát.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.