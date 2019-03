Hai cựu công an đánh người vi phạm giao thông tử vong

Thứ Ba, ngày 12/03/2019 19:00 PM (GMT+7)

Do người vi phạm giao thông không đồng ý ký vào biên bản nên bị 2 cựu công an đánh "bầm dập" dẫn đến tử vong.

Cần Thơ Sự kiện:

Ngày 12-3, VKSND quận Ô Môn (TP Cần Thơ) đã có cáo trạng truy tố 2 bị can gồm: Bùi Đức Nghĩa (30 tuổi, nguyên công an viên thuộc Công an phường Phước Thới, quận Ô Môn) và Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi, nguyên công an viên thuộc Công an quận Ô Môn) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, tối 9-8-2018, Công an quận Ô Môn tổ chức tuần tra giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Tổ tuần tra gồm 8 cán bộ, chiến sĩ (do ông Lê Văn Thạch làm tổ trưởng), trong đó có Nguyễn Tuấn Anh. Đến khoảng 23 giờ 30 phút, tổ tuần tra phát hiện anh Nguyễn Chí Hiếu (30 tuổi; ngụ khu vực Bình Yên, phường Trường Lạc, quận Ô Môn) một mình điều khiển xe môtô trong tình trạng lạng lách, biểu hiện say xỉn nên lực lượng yêu cầu lái xe dừng lại kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn.

Tuy nhiên, anh Hiếu chỉ xuất trình giấy tờ nhưng không đồng ý cho đo nồng độ cồn và cởi áo thách đánh nhau với tổ tuần tra. Lúc này, ông Thạch mời Hiếu và đưa phương tiện vi phạm về trụ sở Công an phường Phước Thới để nhờ địa điểm lập biên bản vi phạm hành chính.

Ông Nguyễn Văn Bé (cha ruột anh Hiếu) yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ cái chết của con mình - Ảnh: Trần Huy

Khi đến giữa sân Công an phường Phước Thới và lập biên bản xong, Hiếu không đồng ý ký tên vì cho rằng mình không vi phạm. Lúc này, Bùi Đức Nghĩa là cán bộ Công an phường Phước Thới (được phân công trực ban tại đơn vị) đứng gần đó chứng kiến nên bức xúc đi đến nơi anh Hiếu ngồi rồi dùng tay đánh 2 cái vào vùng mặt làm anh Hiếu té ghế, ngã ngửa. Nghĩa, Tuấn Anh tiếp tục đánh vào người anh Hiếu. Được tổ tuần tra can ngăn, Nghĩa với Tuấn Anh mới dừng lại và sau đó ra về.

Sau vụ việc, Hiếu điện thoại cho bạn nhờ chở về nhà trọ, trên đường đi, Hiếu kể lại sự việc mình bị đánh cho bạn nghe. Đến khoảng 10 giờ ngày 10-8-2018, anh Hiếu gọi cho bạn nhờ chở mình đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ điều trị. Đến 3 giờ 15 ngày 13-8-2018 thì anh Hiếu tử vong. Sau đó, ông Nguyễn Văn Bé (cha ruột anh Hiếu) làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan điều tra yêu cầu làm rõ. Gia đình bị hại yêu cầu các bị can bồi thường hơn 2,6 tỉ đồng, hiện Nghĩa và Tuấn Anh đã khắc phục được số tiền gần 200 triệu đồng.

Cáo trạng cho rằng, hành vi của 2 bị can xâm phạm trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng người khác, làm giảm uy tín, danh dự của ngành công an. Vì vậy, VKSND quận Ô Môn đã truy tố 2 bị can này với tội danh như trên, theo điểm a khoản 4 Điều 134 Bộ Luật Hình sự (thuộc trường hợp làm chết người, khung hình phạt từ 7-14 năm tù).