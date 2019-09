Sự thật về thông tin xô xát tại quán karaoke, hai chiến sĩ rút súng bắn 1 người bị thương

Thứ Bảy, ngày 21/09/2019 13:37 PM (GMT+7)

Mới đây trên mạng xã hội truyền tải thông tin 2 chiến sỹ công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đánh nhau, rồi rút súng bắn 1 người dân trúng đạn, tuy nhiên lãnh đạo công an địa phương này cho rằng thông tin trên không đúng sự thật.

Hai chiến sĩ bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong đêm

Sáng 21/9, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin 2 chiến sỹ Công an TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đánh nhau với người dân trong quán karaoke, hậu quả khiến 1 người dân bị trúng đạn phải điều trị ở bệnh viện.

Sau khi thông tin này được đăng lên mạng xã hội đã gây xôn xao. Liên quan đến sự việc này, Thượng tá Ngô Đức Ninh - Trưởng Công an TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã xác minh thông tin trên mạng xã hội về việc 2 chiến sỹ công an TX Kỳ Anh đánh nhau, rồi rút súng bắn 1 người dân trúng đạn là hoàn toàn không đúng.

"Không có việc chiến sỹ công an nào sử dụng súng bắn bị thương ai cả. Khi thời điểm xảy ra xô xát một người trong nhóm này đã trượt chân xuống cống dẫn đến bị thương. Hiện, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng khác triệu tập các đối tượng để điều tra, làm rõ”, Thượng tá Ninh nói.

Theo thượng tá Ninh, trong đêm 20/9 Trung úy Nguyễn Trường Giang - Cán bộ đội Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội và Thượng sỹ Nguyễn Văn Sơn - Cán bộ đội Tổng hợp Công an TX Kỳ Anh cùng nhóm bạn đến hát tại quán karaoke đóng trên phường Sông Trí, TX Kỳ Anh.

Tuy nhiên thời điểm này một nhóm đối tượng khoảng 20 người đã kéo đến và xảy ra vụ xô xát với Trung úy Giang và Thượng sỹ Sơn. Hậu quả khiến Trung uý Giang bị đánh chấn thương ở vùng đầu, còn Thượng sỹ Sơn bị thương ở vùng trán.

Sau đó hai chiến sĩ công an được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Kỳ Anh có mặt tại hiện trường để giải tán đám đông nhằm ổn định trật tự. Tuy nhiên thời điểm này nhóm người kia không dừng lại mà tiếp tục lôi kéo rất nhiều người khác đến hiện trường để gây rối, nên Thượng úy Nguyễn Thế Đức (công tác tại công an thị xã Kỳ Anh) đã rút súng cao su bắn chỉ thiên để giải tán đám đông.

Thượng tá Ninh cho biết, hiện đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc đồng thời xử lý những cá nhân đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội gây ảnh hưởng.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.